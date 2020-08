V Chuchli se pojede parkurový Prague Cup, jezdci si budou moct zajistit účast na olympiádě

Řehtání koní, klapání kopyt nebo padání překážek. To všechno bude od pátku slyšet v pražské Chuchli. Organizátorům se povedlo něco nevídaného - během osmi týdnů zorganizovali mezinárodní parkurový turnaj.

„Můžu to porovnat s Praguy Playoffs, protože tam příprava v prvním roce trvala skoro rok. Tady jsme měli těch osm týdnů, takže čas byl opravdu kritickým faktorem a bylo to o to složitější,“ říká pro Radiožurnál prezident závodů Jan Andrlík.

Tři sta koní z třiadvaceti států. Čeští jezdci tak mají o konkurenci postaráno. Vrcholem celého čtyřdenního klaní bude podle sportovní ředitelky Markéty Šveňková pohár národů a nedělní Velká cena.

„Pohár národů je opravdu zvláštní soutěž. Je velmi strhující, protože je tam vždycky neuvěřitelná atmosféra, když si příslušníci daného týmu fandí. Speciálně pro nás bude úžasné to, že čeští jezdci pojedou doma a budou mít obrovskou podporu obecenstva. Myslím, že bude naprosto strhující, až ten tým pojede,“ těší se Šveňková.

Na kolbišti nebude chybět ani elitní jezdec Aleš Opatrný, který má zatím jako jediný z Čechů jistou účast na olympijských hrách v Tokiu.

„Tím, jak se olympiáda posunula na příští rok, tak jezdci, kteří plnili kvalifikaci z roku 2019, potřebují jeden doplňovací výsledek. Já ho mám s koněm Forever z letošního roku. Momentálně mám celkovou kvalifikaci jen já, a proto si myslím, že i proto vzniklo tohle, aby měly naše dvojice šanci si tady kvalifikaci dodělat,“ vysvětluje jezdec Aleš Opatrný.