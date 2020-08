V březnu se jezdkyně Vingrálková radovala z olympijského limitu, teď čelí podezření z dopingu

„Vůbec to nebylo v plánu. Že je to olympijská kvalifikace, tak to pojďme udělat, takhle to vůbec nebylo,“ mluvila na konci května pro EquiTV tehdy ještě sedmnáctiletá Sára Vingrálková o svém úspěchu v kvalifikačním závodě ve Španělsku.

Jenže necelý měsíc nato měla pozitivní dopingový test na závodech v pražské Chuchli. Jezdkyně pak v prohlášení napsala, že ji výsledek šokoval, a odmítla, že by do sebe vědomě dostala zakázanou látku.

„Jsou známy výsledky vzorku B. Na základě vyjádření antidopingového výboru v okamžiku, kdy má závodník pozitivní jak výsledek vzorku A, tak vzorku B, dochází automaticky k pozastavení činnosti,“ přidává pro Radiožurnál aktuální informaci o kontrolním vzorku B generální sekretář České jezdecké federace Jiří Strejček.

Český antidopingový výbor se ke kauze nechce vyjadřovat, protože je stále neuzavřená, a samotná reprezentantka k tomu mluvit aktuálně také nechce.

Vingrálková ale přišla s dalším písemným prohlášením, podle kterého dostala u doktora lék, ve kterém blíž nespecifikovaná zakázaná látka byla. Proto požádala jezdkyně antidopingový výbor o terapeutickou výjimku.

„Jsou tam nějaké důvody, které jezdkyně a její právní zástupci považují za relevantní a k tomu disciplinární komise přihlíží. Do doby, než antidopingový výbor rozhodne, jestli udělí, či neudělí terapeutickou výjimku, je řízení pozastaveno. V tuhle chvíli je tak míč na straně antidopingového výboru,“ říká Strejček.

A podle Strejčka je tak v současnosti hodně složité předjímat i výši případného trestu čerstvě plnoleté jezdkyně.

„Rozpětí může být od nuly až po dobu čtyř let. Protože nechci komentovat substanci a výklad kolem této látky je hodně variabilní, těžko předjímat, jak to bude v tomto případě,“ dodává Strejček.

Jisté ale je, že má teď velká naděje českého parkuru Sára Vingrálková pozastavenou činnost na neurčito a místo dalšího výkonnostního růstu bude čekat na rozhodnutí antidopingového výboru a disciplinární komise jezdecké federace.