Praha hostí prestižní světovou parkurovou soutěž. Představí se koně v souhrnu za miliardy

Dohromady stojí miliardy korun a tak se na parkurové koně připravují organizátoři finále seriálu Global Champions s mimořádnou precizností. Kolem pražské O2 arény i v samotné hale se aktuálně pracuje ve dne v noci a na přilehlých parkovištích vyrůstají mobilní stáje i další nezbytné zázemí pro elitní čtyřnohé sportovce. Praha 16:51 11. prosince 2018

Dělníci díky těžké technice přemisťují dlouhé kovové trámy a postaví z nich rozlehlý bílý stan podobný tomu, který stojí hned vedle. Není to ale obyčejný stan. Uvnitř je totiž 120 boxů o velikosti 3x3,5 metru, ve kterých budou ustájeni závodní koně.

„Stáje a veškerá infrastruktura, kterou tady stavíme, musí být na naprosto nejvyšší špičkové úrovni. To znamená, že to jsou vytápěné stáje, máme v nich přivedenou elektřinu, vodu, teplou vodu, stavíme sprchy pro koně, které budou mít k dispozici teplou vodu, takže zázemí je skutečně na špičkové a nejvyšší úrovni," přibližuje předseda organizačního výboru Jan Andrlík.

Hned za stájemi je další, ale o něco menší stan, kterému se říká opracoviště. V něm je plocha o velikosti hokejového hřiště se stejným povrchem, jako bude v hale - tedy písek namíchaný s geotextilií.

„Tady se koně rozehřívají. Ono to probíhá tak, že nejdříve chodí krokem, pak začnou klusat... Musí si totiž rozehřát svaly, zvlášť, když je zima, to je jako když máte atlety. Ti musí také absolvovat nejprve strečink a zahřát svaly. Musí se rozehřát, jinak si ublíží. Stejné je to i s koňmi. Jsou ostříhaní, takže jsou všichni zadekovaní, když jdou krokem. Jsou na nich dvě, tři deky aby nevychladli a jdou cestičkou, kterou jste přišli, tím tunelem, dolů do haly. Jediné místo, které je nechráněné je úsek, kde se přechází z opracoviště do tunelu,“ popisuje Radiožurnálu sportovní ředitelka akce Klára Damborská.

I tak koně na chvíli vyjdou na venkovní mráz. Z rozmarů počasí ale nejsou teploty pod nulou tím nejhorším. „Koním mráz nevadí, a jak jsem říkala, tak oni je přikryjí dekami, takže koním se nic nestane a je to jen krátký úsek. Horší by bylo, kdyby pršelo, protože když pak namoknou a je do toho zima, tak to není dobré,“ popisuje Klára Damborská v místech, kam budou mít během pražské Global Champions League přístup jen jezdci a lidé z jejich týmů. A to z bezpečnostních důvodů a třeba i možné kontaminace krmiva.

Finále parkurového seriálu začne ve čtvrtek.