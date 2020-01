Český parkurový tým se po 84 letech představí na olympiádě. ‚Je to splněný sen,‘ raduje se Opatrný

Před půl rokem odjížděl český parkurový tým z olympijské kvalifikace zklamaný, ale teď se může radovat. Od roku 1936 se totiž poprvé dostal na olympijské hry. Ve všestrannosti si zajistili účast Miloslav Příhoda a Miroslav Trunda, který ale ještě musí splnit požadavky způsobilosti.

Zjednodušeně by se dalo říct, že českému týmu pomohla nepozornost Ukrajinců, i když ty důvody můžou být mnohem hlubší. Za Ukrajinu vyjeli olympijskou kvótu tři Němci a jeden Maďar – v tom by až takový problém nebyl, ale kromě Němce Reného Tebbela nesplnili ostatní minimální výsledek na některém dalším kvalifikačním závodě. A to by pro tak kvalitní jezdce byla pouze formalita.

„Myslím si, že ukrajinský tým podcenil kvalifikační systém. Nevím ovšem, do jaké míry se s ním seznámili, protože do 31. prosince měl minimum splněno pouze Němec Tebbel,“ řekla Radiožurnálu šéfka českého týmu z olympijské kvalifikace v Budapešti Markéta Šveňková.

Naposledy v roce 1936

Pro český parkur je to obrovský úspěch – naposledy bylo na olympiádě ještě družstvo Československa v Berlíně v roce 1936, a tak o výjimečném úspěchu mluví i nejlepší domácí jezdec posledních let Aleš Opatrný, kterému předešlé dvě olympiády těsně unikly.

„Je to samozřejmě splněný sen. Mám ale jen jednoho koně, takže to bude ještě dlouhá cesta. Musím doufat, protože na olympiádě startují jen tři jezdci, abych byl vybrán,“ dodává Aleš Opatrný, který bude mít konkurenci třeba i v Anně Kellnerové, která většinu minulého roku promarodila se zlomenou stehenní kostí.