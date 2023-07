Kvalifikace v Chuchli se Čechům nepovedla. Parkurový tým se na olympijské hry do Paříže nepodívá

Česká parkurová reprezentace si olympijskou účast v soutěži družstev nezopakuje. V kvalifikaci v pražské Chuchli skončila pátá a dvojice, na kterou kapitán týmu Aleš Opatrný hodně spoléhal, se ani jednou nedostala do cíle. Kůň Vladimíra Tretery Gangster totiž v obou kolech zabrzdil před překážkou připomínající zeď, a tak byl Opatrný po týmovém závodě hodně zklamaný. Praha 21:40 28. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tým kolem Aleše Opatrného neuspěl v kvalifikaci na olympijské hry | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„My jsme na to měli. Nedokážu si vysvětlit, co dnes měl Gangster v hlavě, protože do té doby skákal skvěle. Je mu dvanáct let a jako kůň už má evidentně hodně naskákáno. Nevím, co se dnes dělo, ale zalekl se toho,“ přidává Vladimír Tretera k pohledu Aleše Opatrého, na kterém bylo vidět velké zklamání z týmového neúspěchu.

Přestože na pražské kvalifikaci patřil Opatrný k nejlepším jezdcům, když ve dvou kolech shodili s koněm Locantem jedinou překážku a s přehledem stihli časový limit. Opatrný určil Treteru jako toho, který udělá v obou kolech kvalitní základ a uklidní tak mladší jezdce Annu Kellnerovou a Filipa Doležala.

„Vláďu, který byl nejlepším členem, jsem nasadil jako prvního, aby týmu dodal klid. Kůň do té doby skákal skvěle. Nevíme, co se stalo na bedně, ale Gangster prostě nechtěl,“ říká Opatrný.

Hrozba diskvalifikace

I tak zbylá sestava týmu pokračovala v boji, protože hrozilo, že by se nakonec nemusela vůbec objevit ve výsledkové listině.

„Byli jsme všichni připravení bojovat dál, ale už jsme byli pod tlakem, protože pokud by někdo z nás dalších udělal chybu, tak bychom byli diskvalifikovaní jako celý tým. To byl velký tlak,“ vysvětluje Anna Kellnerová.

Česká parkurová jezdkyně v 26 letech ještě může myslet na několik olympijských kvalifikací, ostatně Brit Nick Skelton vyhrál parkur na olympijských hrách v Riu v 58 letech.

O individuální účast na olympijských hrách v Paříži už Kellnerová bojovat nebude. Její klisna Catch Me If You Can už patří mezi ty starší a nezvládla by tolik závodů na elitní úrovni, kolik by bylo potřeba.