Čeští parkuristé si musí na účast na olympiádě ještě počkat. V kvalifikaci skončili druzí za Ukrajinou

Při vyhlašování druhého místa českého týmu mělo kompletní kvarteto v sedle svých koní hlavy sklopené dolů a jindy hezká pozice na stupních vítězů byla viditelně velkým zklamáním. Podobná šance se bude opakovat nejdřív za čtyři roky a Ondřej Zvára ví, že to už se nebude týkat jeho koně Cento Lana.

„Dali jsme tomu dost dlouhý čas. Cento Lanovi je 15 let, udělal toho pro mě v životě hrozně moc a já jsem doufal, že tuto metu spolu ještě zvládneme. Náš výsledek ale neodpovídal tomu, že bychom na olympiádu měli jet, asi je to fér. Možná ze mě mluví trošku i to, že jsem mrzutý a zklamaný, ale krásně se na tomto příkladu ukazuje, že jde si tento sport koupit a mě to mrzí,“ řekl Radiožurnálu po skončení kvalifikace Zvára.

„Ukrajinské družstvo není ukrajinské,“ dodal jen Zvára. Český jezdec tak poukazoval na fakt, že žádný z ukrajinských jezdců nebyl rodilý Ukrajinec. Jedná se totiž o tři bývalé reprezentanty Německa a jednoho Maďara.

„Samozřejmě, já se na to nechci vymlouvat. My jsme doopravdy neměli takový výsledek, kterým bychom jim mohli oponovat. Kdybychom to měli o jeden trestný bod nebo o jednu chybu, tak se tady asi můžu vztekat víc. Je to ale těžké, jsme ve východní divizi a porovnáváme se tu se západními jezdci. Druhá věc je, že když nemáme tu výkonnost, tak bychom asi na olympiádě neměli co dělat,“ uvažoval Ondřej Zvára.

„Berme to, že ani jeden jezdec, který startoval za ukrajinský tým, není originál Ukrajinec. Jsou to tři Němci a jeden maďarský jezdec,“ doplňuje Ondřeje Zváru Aleš Opatrný, kterému tak těsně unikl postup na třetí olympiádu v řadě. Češi skončili za ukrajinským týmem druzí a do Tokia se velmi pravděpodobně nedostane žádný český jezdec ani do individuální soutěže.