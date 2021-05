Českým parkuristům vyšla týmová soutěž na výbornou, v pražské Chuchli ovládli Pohár národů

Češi figurovali po prvním kole na druhém místě za vedoucí Belgií, ale po druhém vyhráli s šesti trestnými body. Za nimi skončilo s osmi body Dánsko a Belgie klesla na třetí místo.

Češi si podle České televize připsali teprve třetí triumf v závodu Poháru národů po Budapešti 2014 a Linci 2015.

Parkurová soutěž týmů je i na programu olympijských her, na kterých se česká reprezentace představí po 85 letech. Tým se kvalifikoval loni dodatečně na úkor Ukrajiny.

CET Prague Cup, mezinárodní závody ve skokových soutěžích CSIO*3 - Pohár národů:

1. ČR (jezdec Zvára/kůň Cento Lano, Papoušek/Warness, Kellnerová/Catch Me If You Can Old, Opatrný/Forewer) 6, 2. Dánsko 8, 3. Belgie 9, 4. Irsko 11, 5. Japonsko 16, 6. Argentina 21.