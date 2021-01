‚Je důležité, že se tu dá tým před Tokiem dohromady.‘ Do Prahy se vrátí parkurový Pohár národů

Do Prahy se před tokijskou olympiádou vrátí parkurový Pohár národů. Půjde v něm o miliony korun a také o nominaci na odložené hry v Japonsku. V Chuchli by se měl i díky tomu představit kompletní český tým s Annou Kellnerovou a Alešem Opatrným. Praha 21:43 18. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Opatrný | Zdroj: Profimedia

Loni v létě se prestižní soutěž národních týmů vrátila do Prahy po 12 letech, velký mezinárodní úspěch ale organizátorům zajistil, že na další ročník rozhodně tak dlouho čekat nemusí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do Prahy se vrátí parkurový Pohár národů. Více v příspěvku Jakuba Marka

„Pohár národů jsme tady nebyli schopní uspořádat 12 let, protože jsme nenašli sponzora. Je daná podmínka, že organizátor musí uhradit i ubytování a stravu pro účastníky a oficiální týmy, což znamená pět jezdců plus šéf ekipy a ošetřovatelé,“ přibližuje sportovní ředitelka akce Markéta Šveňková, jak náročné je uspořádat parkurový Pohár národů, na kterém se na prémiích rozdělí řádově miliony korun.

Na začátku května se tak sejde český tým na jednom ze svých hlavních nominačních závodů pro olympijské hry.

„Zvlášť před olympiádou je velmi důležité, že má tým možnost dát se dohromady a závodit, protože týmová soutěž je něco úplně jiného i na psychiku než individuální soutěže,“ popisuje Šveňková.

Chvála pořadatelů

„Mě to spíš nastartuje. Některé jezdce to může svázat, ale já pociťuji opačný efekt, mě to naopak vždy vyburcuje,“ doplňuje osminásobný parkurový mistr republiky Aleš Opatrný Markétu Šveňkovou, která po loňském ročníku Poháru národů zažila hned několik výjimečných situací.

‚Jestli bude někdy na prodej, tak až po olympiádě.‘ Parkurový jezdec Opatrný miliony za koně odmítá Číst článek

„Nikdy se mi nestalo, abych zaznamenala tolik ovací a kladných hodnocení. I domů jsem pak dostávala květiny. Účastníci byli strašně vděční, už teď se dotazují, že by chtěli přijet, jako například japonský tým.“

A tak bude Markéta Šveňková zase spíš odmítat národní týmy, než aby měla problém zaplnit startovní listinu.

Jisté je, že se doma představí český parkurový tým, který se kvalifikoval na olympiádu poprvé od berlínských her v roce 1936, kde závodilo ještě Československo.

Jaká sestava pojede do Tokia záleží hlavně na dvou závodech – na květnovém v Praze a pak ještě červnovém v polských Sopotech.