'Pasují nás do role favoritů,' těší házenkářku Lucii Satrapovou před zápasem proti Švédsku

České házenkářky se chtějí znovu přiblížit k účasti v osmifinále mistrovství světa v Německu. Za určitých okolností a při souhře dalších výsledků mohou slavit postup už v úterý večer. Potřebují k tomu ale porazit silné Švédsko, které už v základní skupině jednou zaváhalo

„Myslím, že určitě dostaly nůž na krk, protože Švédky mají vyšší ambice, než postup ze skupiny a určitě míří výš,“ říká pro Radiožurnál gólmanka Lucie Satrapová.

Ta už skoro dva roky hraje za švédský Kristianstadt. Teď se ale koncentruje pouze na českou reprezentaci, a s tou by chtěla na mistrovství světa uspět proti dalšímu silnému týmu.

„Co jsem dělala rozhovory do švédských novin, tak ty nás teď pasují na favorita do zápasu, protože jsme porazily Polky,“ vysvětluje Satrapová.

S těmi totiž Švédky naopak na turnaji prohrály, následně ale porážku odčinily vítězstvím nad Maďarskem. A k rychlému překonávání neúspěchu možná pomáhá švédským házenkářkám i jedna věc, které si obecně všimla Lucie Satrapová.

„Určitě mě překvapilo, jak jsem zvyklá z Prahy, že je to takový hon za vším. My Češi jsme takový, že potřebujeme nějaký řád a dodržování nějakých termínů a tak. Švédi jsou v tomhle úplně jiný. Tak to prostě přijde, nějak se to udělá. A takhle no.“

I když nelze generalizovat, nejméně v házenkářském klubu v Kristianstadtu se projevuje pohodový přístup k životu také při výchově malých hráček a hráčů.

„Trenéři na ty děti vůbec neřvou, prostě si je vezmou stranou, ukáží to, vysvětlí těm dětem, jak se to má dělat. Mají větší trpělivost," myslí si brankářka.

Česká reprezentantka ve Švédsku vypozorovala také to, že děti od mala nenutí hned k rozvoji pouze házenkářských dovedností.

„Když jsem byla na tréninku malých dětí, tak oni teprve až v mladších žačkách berou míče do ruky, až teď se teprve začínají učit házenou. Před tím to byly hry, doplňkové hry pro házenou. Ne žádné přímé povely ‚Teď musíš udělat kličku.‘ Je to prostě takové volnější,“ porovnává Satrapová

Volnější to ale určitě nebude v úterý od 18 hodin v zápase mezi českými a švédskými házenkářkami na mistrovství světa.