Pauza od volejbalu je osvobozující, říká Nausch Sluková. Plánuje cestovat a poznat nové sporty

„Je zajímavé vstávat s tím, že se člověk nebudí do takové té soutěživosti, kdy každý den musí posouvat své limity. To je něco, co jsem znala posledních patnáct let. Upřímně ale můžu přiznat, že je příjemné se budit s tím, že si mohu dát v klidu kafe a nemusím hned řešit, kdy mám trénink, kde musím být, jak se musím zlepšovat... Je to osvobozující a užívám si to,“ řekl Markéta Nausch Sluková Radiožurnálu.

Od rozhodnutí přerušit kariéru se na písek ani jednou nevrátila. To ale neznamená, že se neudržuje v dobré formě. Občas zajde do posilovny, chodí na dlouhé procházky se psem a plánuje i návrat na kurty, ale trochu jinak, než jak byla v posledních 15 letech zvyklá.

„Ještě nemám hlad po tréninkové rutinně, to mě neláká. Ale čistě hraní určitě ano. To už bylo týden potom, co jsem se rozhodla dát si pauzu. Mám ten sport ráda, mám ráda atmosféru zápasů. Chci si teď užívat volejbal jako takový, mít radost z pohybu a ze soutěžní perspektivy to vzít hodně rekreačně,“ říká Nausch Sluková.

A zbyde prý i čas podívat se na jiné sporty. Nausch Slukovou třeba láká vidět na živo nějaké judo nebo jiný úpolový sport.

„Láká mě využít tuto mojí aktivní kariérní pauzu k seznámení s některými sporty, které jsem viděla třeba jen v televizi. Sama vím, že vidět sport v televizi a být v té aréně je úplně jiný příběh. Člověk přes obrazovku není schopný úplně nasát tu atmosféru. Lákaly by mě sporty jako judo, kde je hodně toho mužského testosteronu a je to takové krvavé,“ říká volejbalistka.

Plánů na roční volno má Nausch Sluková hodně, patří mezi ně třeba cestování. S beachvolejbalem sice procestovala doslova celý svět, jenže ze všech destinací zná jen kurty, hotel, letiště a jinak nic.

„Skoro ve všech destinacích, kde jsem byla, bych chtěla navštívit s tím, že se nemusím starat o to, kde je hotel, kde jsou kurty, a být tam opravdu jako turista. Musím si udělat seznam, abych to všechno stihla. Už abych začala,“ usmívá se Nausch Sluková.

Přes všechny plány jí ale nejvíce času vezme udržování se v kondici, aby za rok návrat do beachvolejbalové tour nebyl tak složitý. První návrat na písek plánuje už v polovině listopadu 2022.