23 let od posledního českého sprintera na Tour de France. ‚Bude to těžké, ale těším se,‘ říká Bittner

„Já jsem takový, že si ty věci moc neuvědomuji a dojde mi to až potom, až tam budu. Samozřejmě je to něco obrovského a něco, o čem každý cyklista sní. Je to asi to nejvíce, co jde, takže jsem na to moc zvědavý,“ nemůže se Pavel Bittner dočkat, až se postaví na start nejslavnějšího závodu na světě. Cítí, že během posledního roku se výkonnostně posunul.

„Celkově letos jsem víc naprofilovaný na sprinty a ty rychlé závody, takže v tom jsem se hodně zlepšil,“ dodává Bittner. Právě pro sprintery bude letošní Tour de France příznivější než v předchozích letech.

„Na jednu stranu určitě. Sprinter půjde do žluťáku, což je obrovská šance. Ale zase ten první týden má deset etap, protože pondělí nebude volno, ale bude Den Bastily, takže k tomu to bude ještě hodně těžká etapa. Bude to hodně těžké, ale je tam mnoho možností a na to se samozřejmě moc těším a kvůli tomu tam i jedu,“ upřesňuje Bittner.

Očekávaná podpora

Pavel Bittner chce být při své premiéře hodně vidět. Týmová spolupráce by podle něj měla fungovat. „Já a Tobias Lund tam budeme. Známe se už delší dobu a budeme si rozjíždět špurty. Pokud to bude trošku těžší, tak to bude na něho, pokud to bude rychlejší, tak na mě. Ta podpora, která tam bude, bude docela veliká, větší, než jsem měl i na Vueltě,“ říká český cyklista.

Na skvělý výsledek si olomoucký rodák dělá zálusk už v sobotu 5. července. „Popravdě jsem si zakroužkoval první etapu a potom se uvidí,“ dodává cyklista Pavel Bittner. Posledním sprinterem, který Česko reprezentoval na Tour de France, byl v roce 2002 Ján Svorada, který během své kariéry vyhrál tři etapy slavného závodu.