Škoda, že se něco takového závodníkovi stane, komentoval Bittner Alaphilippův omyl v cíli etapy

Tour de France uzavřela v neděli druhý týden 15. etapou, kde se z výhry po velkém sólu radoval Belgičan Tim Wellens. V pondělí mají cyklisté druhý den volna jediný český zástupce v letošním ročníku Pavel Bittner si myslí, že o celkovém vítězi už je nejspíš rozhodnuto. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport také Bittner zmínil situaci, kdy si Francouz Julian Alaphilippe myslel, že v nedělní etapě finišoval o vítězství. Praha 10:49 21. července 2025

Pavle, dnes máte volný den. Bude něčím jiným než ten úvodní? Co budete dělat?

Moc lišit se nebude. Před chvílí jsme dosnídali, pak nás čekají mediální povinnosti. V 11 jedeme na kolo na hodinu a půl, zastavíme na kafčo, pak jen odpočívat odpoledne a čekat na další etapu. Nohy nahoru.

Co snídá cyklista na Tour při volném dni?

Dnes to bylo trochu jinak než v obvyklé dny. Měli jsme chléb, omeletu a vločky. Normálně máme ještě nějaké cereálie, ale omeleta je každý den.

Je ve vaší stáji nějaký preferovaný druh kávy?

Já mám radši praženější, nemusím ty kyselé nebo trochu ovocné. Normální černá káva, tak doufám, že kluci dnes vymysleli dobrou trasu s dobrou zastávkou na kafe.

V úterý vás čeká stoupání na Mt. Ventoux. Změnilo se nějak vaše vnímání těch nejtěžších etap?

Je to vždycky trochu strašák, ale pochopil jsem, že je tu hodně lidí, kteří v těch etapách fakt letí. Pak jich jede víc pomaleji, ale není to nic jednoduchého přejet etapu, která má převýšení přes 5000 metrů, jako když jsme jeli přes Tourmalet. Tím, že ta etapa nebyla zrovna v teple, tak se to dalo přežít. Čeká nás ale ještě etapa, kde nastoupáme o 500 metrů navíc, tak jsem na to zvědavý. Jsme na to ale připravení a snad nás nic nepřekvapí.

Používáte při závodech opalovací krém?

Používáme hodně, ale jak jsem opálený třeba na zádech, tak je hodně srandovní. Jak máme rádia, hrudní pás, tak je to vidět. Řidič autobusu má ráno hodně těžkou práci nás všechny napatlat na záda, na obličej. Je to důležité, protože není nic příjemného jezdit na kole a ještě být spálený.

Julian Alaphilippe thought he had won the stage! 😱 pic.twitter.com/K7j9Vp1b8M — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 20, 2025

V neděli Julianu Alaphilippovi prý vysílačka po pádu nefungovala a v cíli si pak myslel, že jede o vítězství, ale nakonec byl třetí. Je orientace v pelotonu bez vysílačky opravdu tak složitá?

Zase tolik asi ne. Juliana jsem viděl na zemi a myslel jsem, že má zlomenou klíční kost, ale nakonec měl vyhozené rameno, což je taky špatné, ale nahodili mu ho zpět. To, že vůbec závodil o nějaký hezký výsledek, je neskutečné. Když pak člověk jede v tom humbuku a adrenalinu, tak už moc nevnímá. Asi už neměl od pádu vysílačku, tak se tam neorientoval, nevím, kolik měl týmových kolegů, ale je škoda, že se něco takového závodníkovi stane.

I vy sám jste se ocitl v neděli na zemi. Jste v pořádku?

Mně se včera nic nestalo, jen jsem dobrzdil do závodníků a spadl mi řetěz a zapadl za převodník. Musel jsem čekat na rezervní kolo, což trvalo docela dlouho a než jsem se vrátil do pelotonu, tak už byl roztrhaný na větru na několik skupin. Pro mě to byl už pak hotový den, ale naštěstí mi nic není. Když se projíždí těmi malými vesničkami, tak je to docela časté, že je tam nějaký pád. Francouzi chtějí, aby lidé v normálním provozu řídili pomalu, ale když se pak jede závod, tak je tam hodně ostrůvků a není to nic ideálního.

Byl jste hodně vidět ve třetí etapě, kde jste finišoval pátý a o šest dní později čtvrtý. Jak to vnímáte?

Já jsem s tím moc spokojený, ale člověk chce vždy víc. Je to moje první Tour a nemám tolik zkušeností jako přední sprinteři. Kdyby mi někdo řekl, že dojedu čtvrtý a pátý, tak to beru všemi deseti. Ještě není konec a máme 17. etapu a tam se budeme snažit poprat o hezký výsledek.

Dojezd na Champs-Élysées bývá nejprestižnější, ale jak se letos pojede přes Montmartre, tak se o tom asi mluví jinak, ne?

Stoprocentně. Je tu hodně závodníků, jako Mathieu van der Poel nebo Wout van Aert, kteří jsou neskutečně dobří v krátkých kopcích. Ten kopec je šest kilometrů do cíle, takže to bude mít velký vliv., ale to je za hodně dlouho. Do poslední etapy dá každý sto procent a já taky. Ten kopec jsem ještě neviděl, ale budu se snažit udělat nejlepší výsledek a když bude možnost se tam dostat třeba do zredukovaného sprintu, tak uvidíme, na co to klapne.

Co Tadej Pogačar? Berete ho už jako celkového vítěze?

V cyklistice nikdy nevíte, co se stane každý den. Dokonce jsem slyšel, že byl Tadej poslední týden nachcípanej, takže asi když bude teď zdravý, tak to bude ještě něco jiného. Pokud se nic nestane, tak je to za mě vítěz letošní Tour de France.

Pavel Bittner | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: ČTK