Drtil je jediný amatérský šipkař, který postoupil do osmifinále Czech Darts Open. Vyřadil už dvě hvězdy

Drtil na turnaj prošel skrz národní kvalifikaci, kterou ovládl ve čtvrtek, přestože po noční službě spal jen tři hodiny. Na páteční první kolo už se vyspal pořádně a překvapivě vyřadil osmnáctého hráče světového žebříčku Angličana Joea Cullena. Ve druhém kole na to Drtil navázal vyřazením turnajové čtyřky Joshe Rocka ze Severního Irska. A spustil v hale v Letňanech naprostou euforii.

„Abych řekl pravdu, vůbec jsem s tím nepočítal. V životě mám jiné priority, ale v šipkařské kariéře je to nejvíc, co jsem zatím dokázal. Atmosféra byla mazec,“ řekl po postupu do osmifinále ve videu na instagramovém profilu Czech Darts Open.

Na Czech Darts Open si už zajistil odměnu přesahující 100 tisíc korun. Ta ale může být ještě výraznější. Český šipkař k tomu potřebuje porazit Kima Huybrechtse z Belgie. Zápas začne ve 14 hodin a Drtil není bez šance. Jeho soupeř je v žebříčku až na 38. místě, tedy výrazně za dvojicí Cullen a Rock, které už Drtil v Praze zdolal.

Právě probíhající turnaj v Praze je velmi prestižní, protože se ho účastní i úplně největší hvězdy včetně posledního mistra světa Luka Humphriese. Nechybí ani legendární Nizozemec Michael van Gerwen nebo sedmnáctiletý megatalent Luke Littler. Lákadlem pro ně je určitě i odměna 900 tisíc korun pro vítěze turnaje.