Basketbalista Pumprla odehrál v dresu Slavie poslední zápas kariéry. V klubu už funkci má

Bývalý kapitán české basketbalové reprezentace Pavel Pumprla odehrál poslední zápas v profesionální kariéře. Na palubovce Opavy nastoupil v dresu pražské Slavie k třetímu předkolu play-off. Jeho tým podlehl Slezanům vysoko 78:111 a vypadl z vyřazovacích bojů. Šestatřicetiletý basketbalista strávil na hřišti 22 minut a zaznamenal při tom 5 bodů, 3 doskoky a 4 asistence. Praha 13:43 20. dubna 2023

Pavel Pumprla odehrál poslední profesionální zápas v Opavě, kde kdysi také působil, ale domácí zkušeného basketbalistu rozhodně nešetřili.

„Stoupli jsme si špatně, já stojím naproti tabuli, a když se tam koukám, tak to pěkné loučení nebylo,“ usmívá se při rozhovoru pro Radiožurnál Sport šestatřicetiletý hrající sportovní ředitel Slavie Praha, kterému domácí dovolili alespoň poslední koš zápasu. Někdejší reprezentační kapitán se rozloučil stylovou smečí.

„Pochybuji, že kdybychom jeli do Kolína, tak by plná hala vyvolávala moje jméno nebo že by mi nechali na poslední koš. Jsem rád, že jsme jeli sem a ani mi nevadí ta dlouhá cesta. Spoustu lidí tu z té doby znám, takže jsem si to z tohohle pohledu užil,“ dodal Pumprla.

Na play-off @sksbasket nedosáhla, ale skandování “Pavel Pumprla” se rozeznělo po posledním dunku @pampeX6 na ligových palubovkách DÍKY PAMPI pic.twitter.com/7wRNib4Toz — cz.basketball (@cz_basketball) April 19, 2023

Sportovní úspěchy

Bývalá opora Nymburka má za sebou bohatou kariéru. Mezi velké úspěchy Pavla Pumprly patří angažmá ve španělské lize nebo v reprezentaci, kde jako kapitán dovedl Česko k 6. místu na mistrovství světa.

„I to, že jsem se udržel ve Španělsku a udržel jsem si úroveň, abych 10 let mohl hrát v reprezentaci, která přibírala nové hráče. Po třicítce jsem ještě byl, troufnu si říct, platným hráčem a důvěra, že jsem na hřišti, to dokazuje. Turnaj byl pak třešnička,“ vzpomíná na světový šampionát v Číně z roku 2019 Pavel Pumprla, který se teď ve Slavii bude věnovat funkcionaření.

Na palubovku už ho to netáhne. „Manželka říkala, vždyť bys na to ještě měl, a já říkám, že jsem asi rád. Člověk odchází, když ví, že ještě mohl, než kdyby si lidi říkali, co tam ještě dělám. Nedej bože, kdybych na to neměl a koukal na to z lavičky, to by mě asi trápilo ještě víc než končit možná trochu předčasně, když se podívám na Petra Bendu a Luďka Jurečku. To jsou ale úplně jiné úkazy,“ popsal.

V posledním utkání Pavla Pumprly basketbalisté Slavie podlehli Opavě a premiérovou sezonu v lize tak zakončili v předkole play-off.