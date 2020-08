‚Chtěl jsem jít do týmu, který nebude prohrávat.‘ Basketbalista Pumprla bude hrát za pražskou Slavii

Ani ne rok zpátky bránil na světovém šampionátu basketbalové hvězdy z NBA, teď na Pavla Pumprlu čeká ale zcela jiná konkurence. Bývalý reprezentační kapitán bude po překvapivém konci v Nymburce hrát druhou nejvyšší soutěž za pražskou Slavii. V nově poskládaném týmu se do práce zapojí i jako manažer. Praha 16:12 20. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Pumprla. | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

Po nečekaném konci v basketbalovém Nymburce je i nový klub bývalého reprezentačního kapitána Pavla Pumprly tak trochu překvapením.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, proč se Pavel Pumprla rozhodl hrát druhou nejvyšší basketbalovou soutěž za Slavii

Po letech působení v týmu domácího suveréna bude hrát druhou nejvyšší soutěž za Slavii. Podle svých slov by si Pumprla rád vysloužil pozvánku do národního týmu i z druhé ligy.

„12 měsíců od toho, co jsem běhal na palubovce proti dream týmu, jet hrát s BK Sojky Pelhřimov, asi nebyl úplně můj basketbalový sen, to si nebudeme nic nalhávat.“

Pavel Pumprla se netají, že basketbalově udělal krok dolů, ale jak následně přiznal, láká ho, že ten další může vést znovu nahoru.

Nejvyšší ambice

Nově sestavený pražský klub si dává za cíl vyhrát první ligu a v následcích sezonách se prosadit i v nejvyšší domácí soutěži. Proto dal čtyřiatřicetiletý křídelník přednost Slavii před nabídkami z NBL a nakonec i z Nymburku, ve kterém přitom zkraje léta dostal výpověď.

„Jednoduchá odpověď je, že jsem chtěl jít do týmu, který nebude prohrávat. Doufám, že se to bude dařit. Kdysi se mě někdo ptal, proč jsem z Prostějova, který hrál o finále přestoupil do Opavy. Byla to úplně jiná situace, ale někdy je potřeba udělat krok zpátky, nebo stranou, a ono se může ukázat, že to otevře nové dveře.“

Návrat do reprezentace?

A šestinásobný vítěz NBL s Nymburkem, který už do nejvyšší soutěže postoupil na začátku kariéry s Opavou, také doufá, že se neuzavře ani jeho případný návrat do národního týmu. Na posunutou olympijskou kvalifikaci zatím nemyslí, ale líbí se mu představa, že by si zahrál na domácím mistrovství Evropy za dva roky.

„Zalíbila se mi ta myšlenka a vysloužit si účast v nároďáku a udělat příběh, že jsem šel ze Slavie do druhé ligy, postoupil a ještě se vrátil do reprezentace. Bylo by to krásné, ale neupínám se k tomu.“

Věří Pavel Pumprla, že k loňskému šestému místu z mistrovství světa ještě třeba přidá v reprezentačním týmu další velký výsledek.