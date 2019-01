Mistryní republiky v cyklokrosu se už pošesté stala Havlíková, mezi muži vyhrál Boroš

Mistryní republiky v cyklokrosu se na trati v Holých Vrších na Mladoboleslavsku stala Pavla Havlíková. Zkušená závodnice završila zlatý hattrick a vyjela si tak už šestý domácí titul. Mezi muži potřetí za sebou uspěl Michael Boroš, Zdeněk Štybar dojel čtvrtý. Holé Vrchy 15:09 12. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklistka Pavla Havlíková | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Pětatřicetiletá Havlíková si na hodně rozbahněné a náročné trati počínala naprosto suverénně a v závěru její triumf neohrozil ani pád v blízkosti depa. Jen vyměnila kolo a uháněla do cíle, kde mohla slavit potřetí za sebou po loňském vítězství v Mladé Boleslavi a zlatu z Hlinska 2017.

„Pro mě to byl strašně překvapivý průběh závodu. Čekala jsem, že se budeme prát vepředu tři čtyři závodnice, ale hned v prvním druhém výjezdu se to oddělilo. A já jsem zjistila, že dnes na to mám spíš technicky než fyzicky. To byl hlavní důvod úspěchu,“ řekla Havlíková.

Mezi muži se už potřetí raduje z mistrovského titulu Michael Boroš. Stříbro bral Tomáš Paprstka a třetí skončil Jan Nesvatba. Zdeněk Štybar, který je v cyklokrosu trojnásobným mistrem světa, ale po přechodu k silničním profesionálům jezdí závody v terénu už pouze doplňkově, dojel čtvrtý.