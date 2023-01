To ani nejde popsat, je to fakt mazec, popisuje atmosféru na mistrovství světa šipkařů Čech Gawlas

Prvního mistra světa v roce 2023 nabídne šampionát šipkařů v Londýně. Už v úterý se dozvíme jméno vítěze nejprestižnějšího turnaje organizace PDC ve slavné hale Alexandra Palace. Přestože se jím nestane Čech, jubilejní 30. ročník mistrovství světa se i tak významně zapsal do české šipkařské historie. Londýn 12:09 2. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Gawlas | Zdroj: Reuters

Poprvé v historii totiž právě na 30. světovém šampionátu šipkařské organizace PDC startovali dva Češi. Debutant Adam Gawlas na něm pro Česko vybojoval historicky první výhru. Postoupit se pak konečně povedlo i Karlu Sedláčkovi – na třetí pokus.

„Přejeme si to navzájem a můžeme se potkat až ve finále, takže si to budeme přát až do té doby,“ říkal pobaveně Gawlas.

Premiérově tak byli také dva čeští šipkaři i ve 2. kole světového šampionátu a házeli o setrvání v pavouku ve stejném programu. To už ale byla pro oba konečná.

„I když jsem si jednu šipku na vítězství na střed vybojoval a tu jsem minul, tak mě to samozřejmě strašně mrzí, ale dokázal jsem si, že jsem schopný šipky na téhle úrovni produkovat,“ vysvětloval Karel „Zlej Kája“ Sedláček.

„Je to absolutní vrchol sezony a je velký svátek se do Ally Pally dostat. Je to turnaj za odměnu, za celoroční dřinu a už jen být součástí tady toho krásného vánočního maratonu je prostě nádherná záležitost.“

Nepopsatelná atmosféra

Od roku 2008 se jedná o první titul mistra světa napříč sporty, který se koná v londýnské slavné hale Alexandra Palace, kde panuje jedinečná atmosféra.

„To ani nejde popsat, je to fakt mazec. Hrát na takových pódiích je super a určitě bych si tam chtěl ještě zahrát,“ dodal dvacetiletý Gawlas – jediný český profesionální šipkař, kterému se podařilo i díky výsledku na MS udržet kartu PDC i na další dva roky.

Také on bude už v úterý sledovat, jestli se první mistrem světa v roce 2023 stane Michael van Gerwen, Gabriel Clemmens, Michael Smith nebo Dimitri van den Bergh.