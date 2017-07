Peloton čeká nejvyšší vrchol Tour. V Alpách se má rozhodnout o konečném vítězi

Těsné rozestupy na špičce celkového pořadí. Natěšení lídři a unavené týmy. To je aktuální stav cyklistů v pelotonu Tour de France. A teď se k tomu přidá poslední, páté pohoří, kterým při letošním ročníku pojedou - Alpy. Mure/Francie 6:39 19. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklisty na Tour de France dnes čeká stoupání na nejvyšší vrchol letošního ročníku, Col de Galibier | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Momentální lídr Chris Froome má stále jen 18sekundový náskok na Itala Arua a 23 sekund na Francouze Bardeta. Vzhledem ke svým kvalitám by si mohl počkat na časovku v Marseille, ale rozhodnutí o konečném pořadí Tour má padnout v památných alpských stoupáních.

„Myslím, že to jsou asi největší dny této Tour de France. Takhle za sebou zcela jasně. S výjezdem na Galibier a Télégraphe a den na to finiš na Izoardu. Tyhle dny zcela jasně vyostří rozhodnutí o letošní Tour,“ říká lídr týmu Sky a průběžného pořadí Chris Froome.

Roman Kreuziger by nerad zůstal s lídrem týmu Orica Simonem Yatesem daleko za ním. Bude ale záležet na to, jak se popasuje se 183 kilometrů dlouhou etapou se čtyřmi vrchařskými prémiemi, mezi kterými jsou dvě stoupání mimořádné kategorie.

Výšlap do 2642 metrů

„Etapa je poměrně dlouhá, je tam kopec hned za začátku, ale hodně nepříjemné to bude až od Col de la Fer, ze kterého se poměrně rychle sjede a začínají Télégraphe s Galibierem,“ upozorňuje pro Radiožurnál Roman Kreuziger.

Právě přes dvě následující stoupání se peloton dostane až na nejvyšší bod letošní Tour do výšky 2642 metrů. „Je to napsané jako dva kopce, ale dá se říct, že ten krátký sjezd, co je mezi Télégraphem a Galibierem, navazuje. Kde člověk bude na vrcholu Galibieru, tak asi dojede do cíle, i když to údolí bude složité,“ tuší.

Záležet opět bude na větru. „Kdyby to bylo po větru, tak je člověk z Galibieru rychle v cíli, kdyby to bylo proti větru, skupina deseti lidí by byla velká výhoda, protože by se protočili,“ říká zkušený Roman Kreuziger.

Kromě něj budou na startu krátce po poledni i Ondřej Cink a Zdeněk Štybar. Vyjedou krátce po poledni, v cílovém městě Serre-Chevalier je lze čekat mezi pátou a šestou hodinou odpoledne.

