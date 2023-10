Švédové jsou mladí. Perušič a Schweiner je dobře znají, vyjde jim to, věří bývalý beachvolejbalista

Ondřej Perušič a David Schweiner přepsali dějiny českého beachvolejbalu. Postupem do finále mistrovství světa v Mexiku se postarali o historický úspěch, který mohou okořenit ziskem zlatých medailí. „Podmínky byly opravdu složité a to, že se dostali až do finále, je podle mého názoru naprosto neskutečné,“ říká bývalý český beachvolejbalový reprezentant Martin Lébl. Praha 22:10 15. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner si zahrají finále mistrovství světa v Mexiku | Foto: Fernando Llano | Zdroj: Profimedia

Jak vy osobně prožíváte fantastický úspěch dvojice Ondřej Perušič, David Schweiner?

Myslím si, že to je naprosto fantastická jízda, obzvláště pokud si uvědomíme, že předminulý týden vyhráli turnaj v Paříži. O to měli kratší čas na aklimatizaci na vysokohorské podmínky Mexiku.

Podmínky byly opravdu složité a to, že se dostali až do finále, je podle mého názoru naprosto neskutečné.

Český pár čeká v neděli od půl jedenácté večer duel se Švédy Davidem Åhmanem a Jonatanem Hellvigem. Radiožurnál Sport odvysílá zápas v přímém přenosu. Budete i vy trochu nervózní, nebo si to finále jen náležitě užijete?

Nervózní asi ne. Finále jsou zvláštní v tom, že je člověk musí hrát hodně, aby je mohl vyhrávat. I kdyby to nedopadlo, tak ten výsledek je naprosto fantastický. Já si zápas budu určitě užívat.

Myslím si, že je to skvělá reklama pro celý český beachvolejbal a samozřejmě budu držet palce, aby přivezli zlato.

Švédové postoupili do finále po velkém boji, když Poláky Bartosze Losiaka s Michalem Brylem porazili až ve třetím setu. Může to hrát nějakou roli?

Švédové jsou mladí kluci, které shodou okolností trénuje můj bývalý trenér, takže si myslím, že to vliv mít nebude. Perušič se Schweinerem je velice dobře znají, těch finálových zápasů s nimi hráli už hodně, takže já věřím, že tentokrát jim to vyjde.

Bavil jste se se zmiňovaným trenérem? Čím jsou speciální tito dva Švédové?

Hrají specifický beachvolejbal. Nahrávají ve výskoku za hlavu a jsou velice hbití. To je definuje a je těžší na to najít recept.

Kluci budou muset trošku přitlačit na podání, aby si udělali rezervu, odtáhli Švédy od sítě a nedovolili jim hrát jejich hru.

Vítěz nedělního finále má kromě zlatých medailí z mistrovství světa jistý postup na olympijské hry. Co se může Ondřejovi Perušičovi a Davidovi Schweinerovi před utkáním honit hlavou?

Nejspíš řeší pokyny trenéra Andrey Tomatise, jak takticky nastoupit na Švédy. Myslím si, že jsou zahlcení přípravou. Myslím si, že kluci už finálových zápasů odehráli opravdu hodně, takže nervozita žádnou roli hrát nebude a že příprava na zápas proběhla tak, jak měla.