Beachvolejbalisté Perušič se Schweinerem udolali v Montrealu Švédy a slaví bronz

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner porazili na turnaji Pro Tour Elite v Montrealu Švédy Davida Ahmana s Jonatanem Hellvigem po velké bitvě 14:21, 22:20, 20:18 a vybojovali bronz. Třetím místem zopakovali svůj dosud nejlepší výsledek na elitních akcích v sezoně z Ostravy. Kromě toho ovládli dva turnaje nižší kategorie Challenge.

Montreal Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Plážoví volejbalisté David Schweiner a Ondřej Perušič (vpravo)

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner (archivní foto) | Foto: Iva Roháčková

Českým hráčům proti olympijským vítězům z Paříže nevyšel úvod a několikabodové manko už na mokrém písku nesmazali. Ve druhé sadě se Perušič se Schweinerem zlepšili a vedli 13:10, jenže Hellvig díky třem blokům skóre otočil. Dramatickou koncovku nicméně zvládly lépe turnajové pětky.

V tie-breaku české jedničky brzy prohrávaly 1:4, avšak dokázaly vyrovnat. Drobnou ztrátu pak úřadující mistři světa, kteří v předloňském finále šampionátu v Mexiku zdolali právě Ahmana s Hellvigem, zlikvidovali ještě jednou.

Beachvolejbalisté Perušič a Schweiner ovládli turnaj v Alanyi a slaví druhý letošní titul

Číst článek

V napínavém závěru Češi proti turnajovým dvojkám odvrátil čtyři mečboly a sami využili svůj druhý. V bilanci vzájemných zápasů se ujali vedení 4:3.

V semifinále podlehli Perušič se Schweinerem norským světovým jedničkám Andersi Molovi a Christianu Sörumovi 14:21, 18:21. Na čerstvé evropské šampiony nestačili potřetí za sebou a celkově už podvanácté z 15 zápasů. Předchozích pět duelů musel rozhodnout až tie-break, naposledy červnové semifinále v Ostravě.

Češi na rozdíl od Norů od začátku v dešti nezvykle často chybovali, Mol přidal dvě esa a výsledkem byl jednoznačný set. Druhá sada byla vyrovnanější, Perušič se Schweinerem se díky dvěma esům za stavu 7:7 poprvé ujali vedení. Mol se Sörumem však srovnali a po tříbodové šňůře v koncovce získali klíčový náskok

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme