Beachvolejbalisté Perušič se Schweinerem udolali v Montrealu Švédy a slaví bronz
Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner porazili na turnaji Pro Tour Elite v Montrealu Švédy Davida Ahmana s Jonatanem Hellvigem po velké bitvě 14:21, 22:20, 20:18 a vybojovali bronz. Třetím místem zopakovali svůj dosud nejlepší výsledek na elitních akcích v sezoně z Ostravy. Kromě toho ovládli dva turnaje nižší kategorie Challenge.
Českým hráčům proti olympijským vítězům z Paříže nevyšel úvod a několikabodové manko už na mokrém písku nesmazali. Ve druhé sadě se Perušič se Schweinerem zlepšili a vedli 13:10, jenže Hellvig díky třem blokům skóre otočil. Dramatickou koncovku nicméně zvládly lépe turnajové pětky.
V tie-breaku české jedničky brzy prohrávaly 1:4, avšak dokázaly vyrovnat. Drobnou ztrátu pak úřadující mistři světa, kteří v předloňském finále šampionátu v Mexiku zdolali právě Ahmana s Hellvigem, zlikvidovali ještě jednou.
V napínavém závěru Češi proti turnajovým dvojkám odvrátil čtyři mečboly a sami využili svůj druhý. V bilanci vzájemných zápasů se ujali vedení 4:3.
V semifinále podlehli Perušič se Schweinerem norským světovým jedničkám Andersi Molovi a Christianu Sörumovi 14:21, 18:21. Na čerstvé evropské šampiony nestačili potřetí za sebou a celkově už podvanácté z 15 zápasů. Předchozích pět duelů musel rozhodnout až tie-break, naposledy červnové semifinále v Ostravě.
Češi na rozdíl od Norů od začátku v dešti nezvykle často chybovali, Mol přidal dvě esa a výsledkem byl jednoznačný set. Druhá sada byla vyrovnanější, Perušič se Schweinerem se díky dvěma esům za stavu 7:7 poprvé ujali vedení. Mol se Sörumem však srovnali a po tříbodové šňůře v koncovce získali klíčový náskok