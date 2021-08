Beachvolejbalisté Perušič a Schweiner mají díky vítězství v Praze turnaj World Tour Finals na dosah

Byly nasazené jedničky a roli favoritů také naprosto s přehledem zvládli. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner zaslouženě vyhráli dvouhvězdičkový turnaj Světového okruhu v Praze. Ve finále si poradili s německou dvojicí Philipp-Arne Bergmann – Yannick Harms ve třech setech a přiblížili se vysněné účasti na World Tour Finals. Praha 10:09 23. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Perušič (vpravo) a David Schweiner | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Hrálo se nám skvěle. Navzdory předpovědi počasí přišla spousta lidí, vytvořili úžasnou atmosféru, která nás hnala dopředu,“ chválil fanoušky Ondřej Perušič, který následně zhodnotil průběh finálového zápasu.

Rozhodnout o vítězi musel až tie-break, tedy zkrácený třetí set do patnácti bodů. „Do tie-braeku jsme nastoupili velmi dobře, dostali Němce trochu pod tlak a na konci jsme vybojovali vítězství,“ popsal Radiožurnálu Perušič.

Velice cenné vítězství, které české dvojici předpovídal snad každý. Jenže role nejlépe nasazeného páru na turnaji není podle Davida Schweinera zrovna jednoduchá.

„Vždycky je těžší obhajovat pozici jedniček a favoritů. Mockrát v této pozici nejsme, takže to bylo pro nás trochu nové. Věděli jsme, že papírově jsme lepší než většina týmů, nicméně herně ty týmy dokazují v této sezóně, že dokážou porážet i ty nejlepší týmy,“ vysvětlil.

A porážet úplně ty nejlepší týmy by mohli sami Ondřej Perušič a David Schweiner, protože díky vítězství na Prague Open jsou zase o něco blíž účasti na World Tour Finals, tedy takovém turnaji mistrů, kam se kvalifikuje pouze nejlepších osm dvojic z celého světa letošní sezony.

Podle Ondřeje Perušiče by start na World Tour Finals neměl české jedničky minout: „Myslím si, že by to stačit mělo. Nějaké propočty jsme dělali a vypadá to, že ve všech možných scénářích bychom se tam měli dostat, ať už se kritéria pro vstup nastaví jakkoliv. Nicméně stoprocentní jistotu budeme mít, až se zveřejní startovka.“

Turnaj mistrů, který bude sloužit jako vrchol sezóny plážového volejbalu v roce 2021, proběhne od šestého do desáté října v hlavním městě Sardniie Cagliari.