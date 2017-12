Arbitráž kvůli Saganově vyloučení z Tour nebude. Závodník se s cyklistickou unií dohodl na urovnání sporu

Trojnásobný mistr světa Peter Sagan a Mezinárodní cyklistická unie UCI urovnali těsně před slyšením před sportovním arbitrážním soudem CAS svůj spor kvůli vyloučení slovenského jezdce z letošní Tour de France.

Oznámila to Saganova stáj Bora-hansgrohe na sociálních sítích a přehodnocení postoje potvrdila i UCI.

Sagan byl v červenci vyloučen ze slavného závodu po čtvrté etapě poté, co byl označen za viníka pádu Marka Cavendishe v závěrečném spurtérském souboji.

Britský jezdec skončil v bariéře a se zlomenou lopatkou musel z Tour odstoupit. Obě strany se nyní shodly na tom, že šlo o nešťastnou a neúmyslnou nehodu.

BREAKING: #UCI and @petosagan relieved to end legal dispute. Find the #BORAhansgrohe statement here:https://t.co/e42j01pEwE pic.twitter.com/Tfp04w3lHQ