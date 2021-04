Konec Saganovy kariéry se blíží, naznačil manažer Bory. ‚Necítím se starý,‘ oponuje slovenský cyklista

Cyklista Peter Sagan by od příští sezony mohl oblékat dres jiného týmu. Naznačil to manažer stáje Bora-hansgrohe Ralph Denk. Jednatřicetiletý trojnásobný mistr světa působí v týmu od roku 2017. Za tu dobu stihl triumfovat v 25 závodech a třikrát oblékl zelený dres pro vítěze bodovací soutěže na Tour de France. Sám Sagan slova o tom, že má nejlepší léta za sebou, odmítá. Bratislava 17:26 3. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Sagan | Zdroj: Reuters

„Peter započal podzim své kariéry,“ prohlásil podle serveru Eurosport manažer jednoho z týmů World Tour a narážel tak na to, že jeden z nejsledovanějších cyklistů planety má před sebou možná už jen pár sezon v profipelotonu.

Sagan se konečně dočkal. Po více než roce vyhrál etapu a zkompletoval sbírku z největších závodů Číst článek

„Výsledek našich rozhovorů je otevřený. Rádi bychom se rozhodli během dubna, ale netroufám si předvídat, jakým směrem se budou věci vyvíjet,“ dodal Denk.

Trojnásobný mistr světa přišel do Bory v roce 2017. Předtím působil v týmu ruského miliardáře Olega Tiňkova, za který jezdil společně s českým parťákem Romanem Kreuzigerem.

„Jsme velmi vděční za to, co pro nás Peter znamená. Hlavně díky němu získali sponzoři potřebnou pozornost,“ zhodnotil Denk Saganovu tvrdě odvedenou dřinu.

Roli hrají peníze

Petr Sagan je podle renomovaného webu Cycling Today aktuálně nejlépe placeným cyklistou a ročně si přijde na šest milionů eur, tedy v přepočtu přes 150 milionů korun.

„Musíme také zvážit, jestli jsme stále ochotni za to tolik platit, nebo jestli by nebylo lepší investovat ty peníze třeba do mládeže,“ podotkl Denk.

„Pokud Peter nezůstane, zůstane nám dost peněz a sponzoři věří, že s nimi dokážu poskládat ten nejlepší tým,“ dodal.

Fotogalerie (5)



Sagan se starý necítí

„Nevím, jestli Ralph řekl přesně to, o čem se v médiích psalo. Ještě jsem to nečetl, ale občas se nějaká fráze vytrhne z kontextu,“ reagoval Sagan pro web CyclingNews a jednoznačně odmítl, že by chtěl s kariérou končit.

„Upřímně, necítím se starý. Je mi 31 a rozhodně nezačíná podzim mé kariéry. Myslím, že jsem pořád schopný vyhrávat závody, přestože můj začátek sezony byl ovlivněn covidem,“ řekl úspěšný sprinter, ale i klasikář.

„Byl jsem vytížen závodním kalendářem, takže jsme si s Ralphem ještě pořádně nesedli a o mé budoucnosti rozhodnuto není. V Boře jsem prožil skvělé sezony a pokud to Ralph vidí tak, že už mám to nejlepší za sebou, je to jeho názor. Jestli si myslí, že už nepotřebuje, abych pro tým vyhrával závody, budu první, kdo bude hledat tým, který mě potřebuje.“ vysvětlil svůj pohled na věc vítěz tří zelených dresů z Tour.

V minulém týdnu si Sagan připsal první letošní vítězství, když ovládl 6. etapu v závodě Kolem Katalánska. Od středy už ale pobývá v Belgii, kde se připravuje na nedělní start 105. ročníku jednorázového klasiky Kolem Flander.