Pětibojaři Polívka a Bilko jsou mistry Evropy. Na šampionátu v Minsku ovládli štafetu

„Na šermu skvělý výkon od obou. Z jedenácti zápasů, do kterých šli, neprohráli vůbec s nikým. Dali šest vítězství, pět remíz a žádnou porážku, což asi nepamatuju,“ řekl svazovému webu kouč moderních pětibojařů Jakub Kučera.

Právě šerm, druhá disciplína štafety moderních pětibojařů, vynesla českou dvojici do čela. Na první místo se posunuli z pátého místa po plavání a udrželi ho i přes drobné chyby v parkuru.

V závěrečné kombinované disciplíně, běhu a střelbě, pak navýšili třísekundový náskok. Do té doby druzí Rusové hodně kazili, naopak mocně dotahovali Francouzi. Jenže Martin Bilko jen jednou minul a do vítězného cíle dovel štafetu Polívka, který překonal problémy s achilovkou.

„Je to takový zážitek, který se hrozně špatně popisuje. To se musí zažít. Na nějaký takový úspěch jsem zase dost dlouho čekal, takže o to víc si toho považuju,“ řekl po slavnostním vyhlášení ještě s medailí na krku Ondřej Polívka. „Já jsem taky hodně šťastný, poprvé v životě mám zlato z takhle velké akce. A stát tam a poslouchat hymnu, to je nepopsatelný,“ souhlasil Martin Bilko.

Pro Bilka úspěchem ve štafetě šampionát končí, Polívku naopak v pátek čeká start v individuální soutěži.

Mistrovství Evropy v moderním pětiboji v Minsku:

Muži - štafeta:

1. Polívka, Bilko (ČR) 1485, 2. Henrard, Casse (Fr.) 1482, 3. P. Dogue, M. Dogue (Něm.) 1481.