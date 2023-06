,Obrovské emoce, těžko popisovat.‘ Basketbalisté Opavy slaví po 20 letech, trenér Czudek byl dojatý

Opavští basketbalisté se dočkali. V sezoně, kdy možná v mistrovský titul ani nedoufali, se to ale povedlo. Přitom Opava šla do play off ze sedmého místa. Ale nakonec po dvaceti letech od posledního titulu sesadila v semifinále vládce z Nymburka a ve finále porazila Děčín 3:1 na zápasy. Vyprodaná hala a proslulé „Žluté peklo“ se dočkalo. Opava 13:35 2. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér basketbalistů Opavy Petr Czudek | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Basketbalisté Opavy slaví po 20 letech mistrovský titul, celkem pátý v historii. Ve finálové sérii totiž porazili Děčín 3:1 na zápasy.

Poslední utkání v Opavě ale bylo hodně dramatické, nakonec domácí vyhráli až 108:104 po prodloužení. A pak mohli slavit.

„Mistři, mistři!“ To bylo nejčastější zvolání fanoušků i samotných opavských hráčů. Po dramatickém čtvrtém utkání, kdy Opava vyhrála nad Děčínem 108:104 to byl opavský kapitán Jakub Šiřina, kdo si došel pro mistrovskou trofej a pořádně si oddechl, protože oslabený Děčín srdnatě vzdoroval.

„Nervózní od začátku zápasu. Dovolili jsme Děčínu, aby se rozstřílel a pak se to i tak rozvíjelo. Oni trefovali trojky, my jsme působili nervózně a když jsme si vypracovali sedmibodový náskok, tak místo toho, abychom se snažili ho navýšit, dostali jsme trojku. Bylo to nervózní až dokonce, ale naštěstí se šťastným koncem pro nás.“

Dlouhé čekání

Opava předchozí čtvrtý titul v roce 2003 získala v době, kdy se současná hala dokončovala. A trenér Petr Czudek, který byl u něho tehdy jako hráč, zavzpomínal i na složité klubové chvíle.

„Obrovské emoce jsou, těžko to popisovat, je to ještě brzo na zhodnocení. Byl jsem u toho, když se hala otevírala a přál jsem si, aby jednou byla mistrovská. Čekali jsme 20 let, 2. září máme velkou oslavu. Chceme poděkovat všem, kdo se o halu zasloužili - prosadit, postavit, sehnat peníze - nebylo to jednoduché. Prošli jsme si sestupem, postupem a po 20 letech před tak úžasným publikem jsme mohli oslavit titul, to je úžasné.“

Přitom Opava neprožívala moc povedenou sezonu, odešlo několik hráčů, jiní se zranili, nebo ukončili kariéru. Ale v play-off si poradila se všemi. Kapitán Jakub Šiřina přiznal, že oslavy budou velké.

„Je 11 hodin a deset minut a já ještě nejsem ani v šatně, takže vůbec nevím, co nás čeká. Asi to bude dlouhá jízda do rána, vůbec nevím, jak dopadneme,“ komentoval Šiřina a smyl ze sebe šampaňské před dlouhými oslavami.