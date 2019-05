Majitel, manažer a hráč Petr Korbel: Rád bych v Ostravě vytvořil špičkový evropský klub

Petr Korbel jako hráč hned pětkrát startoval na olympijských hrách. V Atlantě 1996 vybojoval čtvrté místo. Aktuálně ovšem všechny své síly upíná k jedinému – domácímu extraligovému týmu TTC Ostrava, se kterým má velké ambice. Je totiž jeho majitelem, působí zde zároveň jako manažer a plní si i hráčské povinnosti. V akademii vychovává budoucí talenty a jeho snem je dostat tým mezi ty nejlepší v Evropě, jak řekl Radiožurnálu. Praha 13:05 14. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Korbel při semifinále mistrovství Evropy 2010. | Foto: Petr Josek Snr | Zdroj: REUTERS/Daniel Munoz

„Při klubu je i akademie, takže my se staráme i o malé děti, které si chceme vychovat do budoucna,“ říká legenda českého stolního tenisu. K roli majitele a zároveň manažera se nyní možná upíná víc než k pozici hráče.

Právě ve stolním tenise přitom věk až tak rozhodující roli nehraje. Nejen v české extralize je možné vidět hráče, kteří už překročili čtyřicítku. „Já si myslím, že dneska ta hranice celkově ve sportu, a nemusí to být jen stolní tenis, se strašně posunula díky tomu, že zdravotnictví šlo hodně dopředu. Pokud nenastane nějaké vážné zranění, dá se hrát třeba do 40 let. Samozřejmě na každém záleží, jak se o své tělo stará. Jak říkám: Pokud se nenabije mobil, tak se nemůže telefonovat. Když už přibývá věk, je potřeba věnovat více času regeneraci,“ komentuje tuto skutečnost Korbel.

V nejvyšší soutěži se ovšem prosazují také mladí hráči. Úpravy pravidel právě jim nahrávají. „Já jsem byl vždycky zvyklý hrát hodně na falše, rozmotat si hodně balon a s tím měli soupeři dost problémy. Hraju extrémně zápěstím. S novými balony, kde v úderu tolik falše není, tahle výhoda, kterou bych mohl nahradit to, že už nejsem tolik rychlý, mizí pryč,“ vysvětluje 47letý Korbel.

Zkušenosti ze zahraničí

Zkušenost ale musí být znát. Jeho ostravský tým loni vybojoval domácí titul. Teď je ve finále. Jenže Petr Korbel míří výš. Rád by vytvořil špičkový evropský klub. Na základě zkušeností, které jako hráč v zahraničí získal.

„Měl jsem tu možnost v kariéře projít třemi takovými kluby, které se dají srovnat s Bayern Mnichov, Real Madrid nebo Barcelonou ve fotbale. Viděl jsem, jak to tam funguje. Momentálně je to Borussia Düsseldorf, TTC Grenzau a potom Vilette Charleroi Belgičani. Tyhle tři manšafty i z hlediska historie vždy v Evropě hrály prim. Momentálně to je jen Düsseldorf, ty další dva zmiňované na tom nejsou úplně nejlépe.

Jenže nic nepůjde snadno. Jedná se o dlouhodobou záležitost. „Na ten systém jaký tam byl, ať už organizace, zázemí klubu, trenéři, systém tréninku nebo návaznost mladých, určitě bude potřeba nějaký čas. Musí se překonat překážky, tak doufám, že jich bude co nejméně,“ věří Petr Korbel. A dodává, že nerad utíká z boje. Prostě vše chce směřovat k tomu, aby jeho plán jednou vyšel.