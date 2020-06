Chci přinést čerstvý vítr, trošku budou létat třísky, plánuje nový šéf badmintonového svazu Koukal

Dlouhé roky sám hrál, ale teď si může začít zvykat na oslovení „předsedo“. Bývalý reprezentant a vlajkonoš olympijské výpravy z Londýna Petr Koukal se stal před pár dny šéfem badmintonového svazu. Jak úspěšný bude v nové roli, ukáže až čas, ale své plány a vize pochopitelně prezentuje již nyní. Praha 19:01 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý badmintonista a nový předseda Českého badmintonového svazu Petr Koukal (vlevo) | Foto: Anna Vavríková | Zdroj: Anna Vavríková / MAFRA / Profimedia

„Chtěl bych nabídnout čerstvý vítr. Bude se trošku kácet v lese a budou létat třísky, ale myslím, že je to potřeba,“ říká nový předseda Českého badmintonového svazu Petr Koukal.

Zrovna vítr by mohl být skutečným nepřítelem badmintonisty a jeho pětigramového míčku, ale Koukal chce spíš rozfoukat a nechat odvát některé staré zvyky. A naopak na pevných základech začít budovat něco nového jako například takto: „Našemu badmintonovému prostředí jednoznačně chybí centralizovaná příprava, aby se všichni nejlepší hráči připravovali společně. Nikdy to u nás nebylo a jsme jedna z posledních zemí, kde to takto nefunguje.“

Zároveň chce Koukal oslovit trenéry ze zahraničí, protože těch skutečně kvalitních je prý v této zemi málo. Samozřejmě to nebude zadarmo a navíc badmintonový svaz nemá peněz zrovna na rozdávání. Jeho nový předseda ale má zkušenosti s oslovováním sponzorů a ví, že sehnat finanční prostředky není nemožné.

Potřeba sehnat finance

„Na to všechno bude potřeba spousta peněz. Myslím, že je potřeba výrazně zvednout marketing našeho sportu. Mně se to částečně povedlo v mém malém příběhu z malé haly v Hořovicích až na tři olympiády a i na živobytí okolo, které mi dovolilo dál jezdit na turnaje. Říkám si, že když se to povedlo mně, tak by se mi to pomohlo povést i se svazem, protože ten má co nabídnout,“ věří Petr Koukal, který byl v minulosti, ještě jako aktivní sportovec, často kritický k práci badmintonového svazu. A i když teď už nedrží raketu v ruce tak často jako dřív, nechce jen tak přihlížet.

„Je to souběh motivací, které nechci nechat ležet. Nejen v badmintonu, ale v celé společnosti je spousta lidí, kteří si neustále jen stěžují. Ovšem když mají přiložit ruku k dílu, tak jich moc není. Nechtěl jsem být jedním z nich, tak jsem vystoupil ze své komfortní zóny a teď musím snášet tu druhou stranu. Začalo to celkem rychle, jsem zvolený od soboty a už to jede,“ dodává Petr Koukal, bývalý úspěšný badmintonista, a nový ambiciózní předseda badmintonového svazu.