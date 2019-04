Brusle vyměnil za ‚motorové prkno‘. Bývalý hokejista Průcha vyhrál závod světového poháru v jet surfingu

Je hokejovým mistrem světa z roku 2005, hrál NHL i KHL, k tomu má extraligový titul s Pardubicemi. A přestože by Petr Průcha svým věkem dál ještě mohl hrát hokej, tak už brusle a hokejku dávno vyměnil za jiný sport. Závodně se totiž věnuje motorovému surfingu neboli jet surfu. Ve vodní disciplíně, kterou vymysleli Češi, teď někdejší hokejový útočník zaznamenal první velký úspěch. V Abú Zabí ovládl úvodní závod letošního světového poháru. Abú Zabí 21:13 21. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý hokejista Petr Průcha ne jetsurfu | Foto: Martin Jančálek (Moto Surf)

„Světový pohár se skládá ze šesti závodů a tohle byl první, takže jich potřebuju vyhrát ještě pět.“

Někdejšího reprezentačního útočníka Petra Průchu sice nejprve rozesmála myšlenka, že by mohl ovládnout světový pohár na jet surfu. Když ale opět zvážněl, tak potvrdil, že ambice vyhrát celý seriál opravdu má. Jenže hokejový mistr světa z roku 2005 zároveň ví, že v technicky náročné disciplíně, jakou jízda na motorovém surfu je, to bude mít velice složité.

Stupně vítězů: (zleva) Lukáš Záhorský, Petr Průcha, Sebastián Kubinec | Foto: Martin Jančálek (Moto Surf)

„Musí vám hrát do noty štěstí, fyzička… všechno v Abú Zabí sedlo, jak mělo. Strašně rád bych to vyhrál, ale byl to první závod, takže o tom zatím ještě nepřemýšlím,“ řekl Radiožurnálu Průcha.

Jak totiž Petr Průcha dodává, v jet surfu, který na rozdíl od klasického surfařského prkna pohání na vlnách motor, jsou na tom leckteří závodníci po technické stránce lépe než 36letý bývalý hokejista Pardubic, New York Rangers nebo Petrohradu.

Jenže Průcha na rozdíl od nich může těžit z vynikající fyzické kondice získané právě v profesionálním hokeji.

„Fyzička z hokeje mi hodně pomáhá. Je to něco jako jezdit na snowboardu nebo na lyžích – pořád jste ve dřepu. Finále se jede na deset kol a teď v Abú Zabí bylo jedno finále v podstatě na patnáct minut, a to se jedou dvě. Nohy jsou cítit, jezdci začnou dělat chyby a mně může moje síla v nohou dost pomoci,“ popisuje Průcha.

Češi stále převažují

K jet surfu se Průcha dostal potom, co kvůli opakovaným otřesům mozku předčasně skončil s hokejem. Jenže tělu zvyklému rány rozdávat i dostávat adrenalin v krvi po čase chyběl. A tak si někdejší hokejový útočník vybral neobvyklou vodní disciplínu.

„Když jsem ještě hrál, tak jsem na Vltavě viděl exhibici jet surfistů a už tenkrát jsem si říkal, že je to jeden ze sportů, které se mi hodně líbí, a určitě bych si to aspoň pro rekreační účely po kariéře pořídil,“ popisuje Průcha.

Neobvyklý vodní sport vymysleli a stále ještě ve většině případů provozují hlavně Češi.

„Zatím je to znát, ale závodníci přibývají hodně rychle. Ti, kteří mají možnost trénovat na moři, tak jdou dopředu hodně rychle. Češi tvoří zhruba půlku startovního pole, možná ani ne. Zbytek už je složen ze zbytku světa. Jde to hodně rychle dopředu,“ vysvětluje bývalý hokejista Petr Průcha, který se na začátku června představí na jet surfu i českým fanouškům, a to při dalším závodě světového poháru na brněnské přehradě.

„Už se tam jelo vloni a byla tam jedna z nejlepších atmosfér, co jsem zatím na okruhu zažil. V Čechách o tom zatím mají lidé asi největší přehled a je tu možná i nejvíc fanoušků, protože to tu vzniklo, navíc přímo v Brně. Určitě přijde hodně lidí,“ těší se Průcha.