Desátá medaile pro Česko. Taekwondistka Štolbová vybojovala na Evropských hrách stříbro

Taekwondistka Petra Štolbová získala na Evropských hrách v Krakově stříbro v kategorii do 62 kg. Ve finále podlehla úřadující mistryni světa a bronzové z ME Belgičance Sarah Chaariové 1:2. Pro Česko získala na multisportovní akci desátou medaili a do své sbírky přidala třetí cenný kov z velkých soutěží po stříbrech ze světového šampionátu 2021 a loňského z mistrovství Evropy.

Krakov 22:04 25. června 2023