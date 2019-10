‚Stále ještě zpracovávám, co se stalo.‘ Pilota formule 2 Correu operovali 17 hodin

Ekvádorský pilot Juan Manuel Correa se po těžké havárii ve Spa v závodě formule 2 podrobil sedmnáctihodinové operaci pravé nohy. Dvacetiletý závodník by mohl po dalším zákroku opustit zhruba do šesti týdnů londýnskou nemocnici, kam byl po nehodě z Belgie převezen. Londýn 13:42 4. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Minulé týdny byly mimořádně náročné, náročnější než cokoli, co jsem dosud z psychického i fyzického hlediska prožil,“ uvedl v prohlášení na webu F2 Correa, jenž byl teprve před necelými dvěma týdny probuzen z umělého spánku. „Stále ještě zpracovávám všechno, co se děje a co se stalo,“ dodal ekvádorský rodák.

Correa při závodě 31. srpna v plné rychlosti kolem 270 km/h narazil do boku vozu francouzského jezdce Anthoinea Huberta, který se těsně před ním vrátil na trať po nárazu do svodidel.

Dvaadvacetiletý Hubert havárii nepřežil, Correa utrpěl fraktury obou nohou a menší zranění páteře. Do umělého spánku byl uveden poté, co ho v Londýně po převozu z Belgie týden po nehodě postihla dechová zástava.

Vážný je stav především jeho pravé nohy, s níž se zhruba za dva týdny v Londýně podrobí další, už méně složité operaci. „Chápu, že co se týče uzdravení mých nohou, zvlášť té pravé, je moje budoucnost značně nejistá. Také si uvědomuju, že rehabilitace bude mimořádně dlouhá a složitá,“ uvedl jezdec Sauber Junior Teamu a vnuk bývalého ekvádorského prezidenta Rodriga Borji. Podle lékařů byla složitá nedělní operace úspěšná.