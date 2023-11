Piloti Šonka s Kopfsteinem si vyzkoušeli virtuální závody. ‚Nová věc, jak lidem přiblížit létání‘, říkají

Čeští sportovní piloti Martin Šonka a Petr Kopfstein zase závodí, ale s ostatními letci se na jednom letišti a v hangárech zatím nepotkali. Na zaniklou sérii Red Bull Air Race, kterou Šonka v roce 2018 v Texasu vyhrál, totiž navázala částečně virtuální Air Race X. Shibuya (Japonsko) 17:33 13. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Šonka | Foto: Samo Vidic | Zdroj: Red Bull Content Pool

„Byli jsme spolu a cestovali po světě. Už to není a je to škoda. Ale je tu nová věc, jak létání znovu přiblížit lidem. Myslím, že to má potenciál a mohlo by to zasáhnout třeba i svět počítačových her. Je to velká věc,“ vyprávěl Martin Šonka, který létal v Česku a přesně změřený let pak mohli vidět diváci na křižovatce Shibuje v japonském Tokiu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy pilotů Martina Šonky a Petra Kopfsteina po závodu Air Race X

Na počítačové animaci jsou občas vidět záběry reálných lidí za skly mrakodrapů s virtuálními brýlemi na očích. A právě tak mohou sledovat promítané lety jednotlivých pilotů, kteří závodí proti sobě na dálku.

„Vlastně lítáme společně, což by v reálném životě být nemohlo,“ říká Šonka. A tak je k dispozici pohled na dvě letadla najednou. Reálně to nejde, to by šlo o život. Je to jiný pohled než na reálné letadlo, které na efekt vypouští kouř. Přenos i s komentáře si můžete najít na stránkách Air Race X.

„Přenos jsem viděl jenom z části a musím říct, že z pohledu tréninku to bylo fantastické, protože bylo možné se setkat se se čtrnácti letadly na jednom místě. Veškerý personál a náklady s tím spojené byly sraženy na minimum, ale přesto ten zážitek byl pro pilota srovnatelný. V této trati jsem nalétal mnohem víc času než bych zvládl fyzicky. To umožnilo nás posunout, mohli jsme to to testovat, zkoušet to jinými variantami. Byl jsem nadšený a dost mě to překvapilo,“ říká Petr Kopfstein a vyhlíží případné další závody Air Race X.

?



AIR RACE X race track was designed in detail by taking into consideration the actual topography of Shibuya, such as "what kind of course design would be the best if we were to fly the race plane over… pic.twitter.com/VDs8ETFAmB — AIR RACE X (@airrace_x) October 14, 2023