Turnaj ve stolním tenise i přes karanténu? ‚Pokud to je jejich práce, není to porušení zákazu,‘ říká Prymula

Skoro všichni profesionální sportovci mají v těchto dnech volno, vždyť se většina závodů, zápasů i jiných soutěží ruší, protože kvůli vládním opatřením prostě není možné je uspořádat. Proto možná trochu překvapí, že se turnaj série TT Star stolních tenistů v Praze přesto všechno hraje dál. Praha 15:59 27. března 2020

V jiných halách jsou v těchto dnech slyšet tak maximálně kroky osamělého správce, ale na pražském Smíchově se hraje, na výsledky jednotlivých zápasů turnaje si můžete vsadit a na webu sázkových kanceláří je dokonce i živě sledovat.

I přes přerušení sportovních soutěží se jedna v Praze koná - turnaj ve stolním tenise.

Jinými slovy, tito stolní tenisté jsou jedni z mála sportovců, jejichž programu se šířící se pandemie nijak nedotýká.

„Jeden z hráčů sehnal i stanovisko od vlády, a to že profesionální hráči, kteří to mají jako živnost, ten sport mohou dál vykonávat. Je to profesionální turnaj, který hraje jen osm lidí. Ti mají nařízené, aby nejezdili městskou hromadnou dopravou a cestovali pouze autem,“ obhajuje pro Radiožurnál snahu dál hrát navzdory hrozbě nákazy koronavirem manažer akce František Plaček.

Ten hned připomíná, že se turnaj týká jen osmi stolních tenistů a dvou pořadatelů v rouškách.

Nabízela by se otázka, proč se pak takřka všechny další, i malé sportovní soutěže ruší, ale podle šéfa krizového štábu Romana Prymuly organizátoři ani účastníci série TT Star vládní nařízení neporušují.

Sázky na stolní tenis V důsledku přerušení téměř všech sportovních soutěží se na špičku sázkových nabídek dostal právě stolní tenis. „Nejsázenějším sportem se stal stolní tenis, ve kterém se hraje několik turnajů ve východní Evropě (v Arménii, v Rusku a na Ukrajině - pozn. red.). Tvoří 34 procent všech sázek. Až druhý je fotbal, jinak tradičně jednička, s 24 procenty,“ uvedl pro ČTK mluvčí sázkové kanceláře Tipsport Jiří Hadrava. Do popředí se dostávají také e-sporty, které se s osmiprocentním podílem podle Hadravy v posledních dnech vyrovnaly lednímu hokeji nebo tenisu.

„Pokud budou hrát jeden na jednoho, tak to asi splňuje všechny parametry, které tady jsou. Oni by měli vycházet z toho, jestli necítí respirační onemocnění, měli by si měřit teplotu,“ uvádí šéf krizového štábu.

„Pokud to je jejich práce, tak to není obcházení, my jsme v podstatě pracovní aktivity nelimitovali,“ potvrzuje Prymula.

A tak František Plaček neuvažoval o tom, že by celou soutěž alespoň na čas přerušil a přeci jen eliminoval riziko nákazy.

„Zrovna tak mohu říkat, že lidé chodí pracovat do kanceláří nebo call center, když má být státní karanténa. Nebo hanit vás, že chodíte do rádia. Přijde mi to úplně stejné,“ říká manažer TT Star Series stolního tenisu, i v době přísných vládních nařízení legálně pořádané soutěže.