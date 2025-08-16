Pivko na osvěžení nebo čekání ve stínu. Jak si fanoušci Barum rally užili start závodu?
Při běžných rychlostních zkouškách se desítky tisíc fanoušků na Barum Rally Zlín rozptýlí v okolí trati, páteční start přímo v centru města je ale jiný. A tak abyste v davu měli místa s dobrým výhledem, musíte přijít s velkým předstihem. Letos to znamenalo dlouhé čekání v úmorném vedru.
Už během pátečních odpoledních hodin sedělo v jednom zastřešeném průchodu několik desítek lidí. Ti nejzkušenější na vlastní židličce, kterou si donesli.
„Chodím na Barum Rally od samotného začátku, takže už od roku 1971. Zde sedávám asi třetí rok po sobě, dřív jsem byl u staré autobusové zastávky. Tělo už si na vedro zvyklo, a když je taková akce jednou za rok, tak se to dá vydržet,“ vysvětluje fanoušek Pavel.
O kus dál posedávala další skupinka fanoušků, která se nevyhla sluníčku. „Jsem šofér, tak jsem si dal jedno pivko na osvěžení a to mi stačí,“ říká Miroslav.
Městská rychlostní zkouška začala po 21. hodině a skončila kvůli průtahům až kolem půlnoci.
Nejrychleji byl v cíli Ital Andrea Mabelini, který o víc jak dvě vteřiny porazil českého závodníka Jana Kopeckého. Závod bude pokračovat šesti rychlostními zkouškami. Ta první je na programu v sobotu po 9. hodině dopoledne.