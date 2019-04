Ivan Tvrdík a Jaromír Macoun jsou mladí piloti a kamarádi. A i kdyby jejich životy nabraly ještě větší otáčky, než jsou zvyklí, ve vzájemných vyprávěních zřejmě nic nepřekoná společnou historku z loňského léta. Let Ivana Tvrdíka totiž narušila nehoda a pád jeho kolegy. Vše ale dobře dopadlo a oba tak mohli při vyhlášení cen fair-play vesele vzpomínat. Praha 8:25 2. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Větroň (ilustrační foto). | Zdroj: http://www.gliding.cz/

„Když jsem přistál, tak už mi přeživší běžel naproti, takže jsem věděl, že si nohy nezlámal, což hrozilo,“ vzpomíná s úsměvem Ivan Trvdík.

Během letecké soutěže přistál, aby pomohl kolegovi po havárii. Teď dostal Ivan Tvrdík cenu fair-play

„Jediné, co se mi stalo, když jsem mu běžel říct, že jsem v pořádku, bylo, že mě štípla včela, a natažené lýtko. Byl jsem absolutně v pořádku. Pak už to bylo jen řešení s policií. To byl taky zážitek, výslech u maďarské policie,“ dodává Jaromír Macoun.

Oba piloti začínají se závody na bezmotorových letadlech a Jaromír Macoun i bez tréninkových skoků s padákem.

„Právě že jsem to poprvé vyzkoušel. Předtím jsem nic takového neměl, jen se řeklo, že tady je madlo, za to zatáhnu a otevře se padák. To bylo celé naše školení,“ říká Macoun.

Macoun před skokem řešil, jestli bude lepší vyskočit, nebo se pokusit s letadlem přistát.

„Bylo to trochu složitější. V té chvíli jsem byl v zatáčce v náklonu, začal do mě tlačit maďarský pilot a převrátil mě na záda. Jakmile jsem byl po srážce na zádech, tak už člověk nikdy neví, co s tím letadlem je, takže rozhodnutí bylo jít pryč, protože pak můžou vteřiny, ve kterých bych to zkoušel, chybět,“ vysvětluje Macoun.

„Když se vyskočí z letadla, tak se musí chvíli počkat, aby se padák nezamotal do trosek. Já jsem vyskočil a hned jsem si vzpomněl, že mám napočítat do tří, ale v tu chvíli to bylo rychle. Bál jsem se, nevěděl jsem, v jaké jsem výšce. Nakonec jsem byl vysoko a ve stoupavém proudu, což znamenalo, že ten padák potom tolik nepadal, takže jsem si pak užil asi deset minut, než jsem spadl,“ vzpomíná s úsměvem Macoun.

„Stihli jsme pořídit i fotografie a videa. Tvářil se jako pilot na padáku ve filmu z druhé světové války, akorát v kraťasech a tričku,“ směje se Tvrdík.



A ze závodu, při kterém namísto do cíle vyrazil dolů za svým kamarádem, má Ivan Tvrdík vedle fotek i nakonec i cenu. Od Českého klubu fair-play.