Plácnutí nebo taneček? České beachvolejbalistky prozrazují tajemství oslavného rituálu

Byť se může zdát, že každá volejbalová výměna končí dopadem míče na zem, není to tak docela pravda. V plážovém volejbale si hráči po každém úspěchu ještě plácají. To se týká i dvou českých párů, jež v tuto chvíli po suverénním ovládnutí svých skupin vyhlíží vyřazovací boje světového šampionátu ve Vídni. Vídeň 19:59 31. července 2017 Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová na mistrovství světa ve Vídni | Zdroj: Sport Invest

Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou se snažily pro posluchače Radiožurnálu plácání po úspěšném míči předvést, úplně přirozeně jim to ale nešlo. Podle druhé jmenované totiž jde vždy o spontánní oslavu.

„Ony ty ruce jedou tak nějak samy o sobě. Občas se stane, že si i trochu nafackujeme. Nebo třeba přijde ještě jeden „plác“, ale to už se Bára otáčí, takže se třeba trefíme trochu do prstů a už to není úplné plácnutí,“ s úsměvem vysvětluje Markéta Nausch Sluková.

Stejně jako souhra na kurtu, i souhra při oslavném rituálu se časem zlepšuje. Jak vzpomíná Barbora Hermannová, plácání se stalo dokonce tématem po jejím vůbec prvním utkání se současnou spoluhráčkou.

„Nějaký redaktor se nám hrozně smál, že si ještě neumíme ani plácnout, že je to spíše takový taneček na kurtu, který ještě nemáme úplně ovládnutý. Postupem času jsme ale našly nějaké svoje plácnutí, které děláme vždycky.“

Rozhodně to ale nebylo tak, že by si po této výtce sedly parťačky na hotelu a trénovaly plácání. Důležité prý dokonce není ani to, kolikrát si obě spoluhráčky na hřišti plácnou, ale kolik emocí do rituálu vloží.

„Někdy se jenom otočíme a stačí nám si jednou pořádně plácnout, jako potvrzení toho, že se nám to povedlo a byla tam ta zdravá agrese,“ objasňuje Hermannová.

Dopředu připravenou oslavnou choreografii nemá ani Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou, které tvoří druhý český pár na světovém šampionátu.

Markéta Nausch Sluková v akci | Zdroj: Sport Invest

„Je to takový sem plác, tam plác, obejmutí a jde se dál. Nechci říct, že to časem úplně zevšední, ale spíše se z toho stane rituál,“ vysvětluje Hoidarová Kolocová. Podle Markéty Nausch Slukové pak existují i páry, které vyhrané míče prakticky vůbec neslaví.

„Třeba u Ukrajinek nebo Rusek tam těch emocí vážně mnoho není. Jestli si plácnou, tak jednou, a ještě se u toho tvářejí jako kakabusy,“ líčí česká reprezentantka.

Příště už si oba české páry budou na mistrovství světa ve Vídni plácat v rámci play-off. To startuje pro dvaatřicet nejlepších párů ve středu.