V plavání se řeší spíše časy než umístění, říká Seemanová před startem světového šampionátu

V české výpravě je na mistrovství světa v Jižní Koreji nejmladší, ale mluví se o ní nejvíc. Kraulařka Barbora Seemanová patří mezi velké talenty českého sportu. Prokázala to titulem mistryně Evropy i dvěma zlatými medailemi na Hrách mládeže. Teď ji čeká premiérový velký šampionát mezi dospělými. Kwangdžu 7:08 20. července 2019

Kdyby skončila osmá, bude prý spokojená. Jenže bavit se o umístění nemá s Barborou Seemanovou smysl.

„To umístění chtějí vidět fanoušci v České republice. V tom plavání se ale spíše řeší ty časy. Ten čas mě posune. Když tam bude slabá konkurence, tak třeba také může být medaile, ale nebude to dobrý čas. Chceme to stále posouvat dál,“ naznačuje pro Radiožurnál mladá plavkyně, že ji zajímá neustálé zlepšování, takže se spíš soustředí, aby překonala své vlastní rekordy, a to především na své hlavní trati na 200 metrů kraul. Šampionát ale začne v noci na neděli čtyřstovkou.

„Je to hned první den. Pro mě je to rozjetí. Dvoustovka je až třetí den, tak aby tam dva dny neseděla. Je to pořád ještě takové dokončení tréninku. Od čtyřstovky nemám žádná očekávání, splnili jsme si je v sezoně. Když pojede na úrovni jako na jaře, tak budu spokojená a budu to brát jako rozjezd pro ostatní starty,“ připomíná její trenérka Petra Škábová, že díky jarním výkonům drží devatenáctileté kraulařka hned čtyři české národní rekordy. A to všechny na úrovni, která už má zvuk i v zahraničí.