Medaile nebyla, Češi budou zklamaní, jako katastrofu to ale neberu, říká Seemanová k mistrovství Evropy

Byla považovaná za hlavní naději na medaili, do finále závodu na 400 metrů se Barbora Seemanová vůbec nedostala. Na mistrovství Evropy v krátkém bazénu skončila už v rozplavbách na 13. místě. Česká plavkyně logicky nebyla spokojená, byť celý šampionát špatně nehodnotí, jak uvedla v Glasgow rozhovoru s reportérem Radiožurnálu. Rozhovor Glasgow 18:09 8. prosince 2019

„Asi bych to radši možná nehodnotila. Katastrofa, strašný, nechápu to. Od začátku to bylo úplně špatně. Jestli jsem dvoustovku rozjela v čase 2.01, tak bylo jasné, že nedojedu jinak, než jak jsem dojela.“

Bylo to moc rychlé?

Nemyslím si, že to bylo rychlé, protože jsem rozjížděla za 58, a kdybych jela druhou stovku za minutu, tak by to bylo úplně super. Jestli jsem chtěla jet 4.02 s tím, že za 4.03 se půjde do finále, tak jsem to musela rozjet rychleji a tohle je prostě pomalé.

Nahlášený čas je z Plzeňských sprintů – což je měsíc a půl zpátky – kde jste zajela český rekord, který je přibližně o čtyři sekundy rychlejší. Jakto, že to je na vrcholu zimní sezony tak pomalé?

Vůbec nevím. Moc jsem necítila únavu ze včerejška, nebyla jsem nějak rozložená. Netuším, čím to bylo, nedokážu to teď říct.

Jak hodnotíte toto mistrovství Evropy, na kterém jste neřekla, že byste měla mít medaili, ale trochu se čekalo, že by mohla být blízko? Je z toho nejlépe páté místo na sobotní dvoustovce…

Asi se potvrdilo, že ještě nejsem evropská ani světová jednička ani trojka ani nic podobného. Nemůžu říct, že jsem nespokojená, s dvoustovkou jsem spokojená, jsem ráda, jak jsem to jela. Medaile ale nebyla, Češi budou zklamaní, ale není to moje poslední mistrovství Evropy. Ještě k tomu je to krátký bazén, tak to neberu úplně jako katastrofu.

Hrála v tom nějak roli příprava na olympijské hry? Přeci jen se trochu musí přizpůsobit trénink a spousta závodníků kvůli tomu na krátký bazén neladí…

Příprava na olympiádu trvá už tři roky, takže si myslím, že to nehrálo žádnou roli.