Rušné období plavkyně Seemanové: národní rekordy, kvalifikace na olympiádu i maturita

Plavkyni Barboře Seemanové se zatím daří naplňovat všechny velké cíle tak, jak si je předsevzala. Na podzim dokončila juniorskou kariéru dvěma zlatými medailemi na olympijských hrách mládeže, v zimě plavala poprvé finále mistrovství světa a teď už má jistou letenku nejen na to ve velkém, padesátimetrovém bazénu, ale i na seniorské olympijské hry do Tokia. České Budějovice 16:41 23. června 2019

„Spíš nemám žádný volný čas. Myslela jsem, že to bude takové volníčko, pohodička, ale po maturitě jsem hned odlétala na soustředění a byla jsem teď měsíc pryč, takže tohle je asi třetí den po maturitě, co jsem v Česku,“ řekla Barbora Seemanová Radiožurnálu.

Duben a květen měla kvůli maturitní zkoušce trochu volnější, ale ani teď po dokončení školy si neoddechne.

„Furt jsem měla v podvědomí, že mě čeká ta zkouška. Teď je to tak, že mám jednu metu za sebou a napůl jsem si splnila tu druhou, že jsem se kvalifikovala na olympiádu. Teď mám takovou pohodičku,“ usmívá se Seemanová.

Jenže za zmíněnou pohodičkou je samozřejmě spousta dříny a práce hlavně v předchozích měsících, jak vysvětluje její trenérka Petra Škábová: „V první půlce sezony jsme dělali opravdu velice dobře. Pak se víc soustředila na maturitu, odpočinula si po té první půlce. Teď se dostala do formy a pevně věřím, že ji udrží i dál.

Škábová se snaží vycházet z toho, že Seemanová potřebuje pro dobrý výkon trénovat vždy dvojnásobné tratě. A protože ji vidí jako dvoustovkařku, je logické, že teď její svěřenkyně překonala národní rekord na čtyřstovce, třebaže se na ni nepřipravovala.

„Po dlouhé době, co jsem ji poprvé jela v Madridu, ji mám docela ráda. Předtím to bylo tak, že jsem si říkala, že ji pojedu jednou a dost. Potom jsem ji plavala dobře, tak jsme ji přidávaly a postupem času to byla motivace, jak jsem skákala po vteřinách, že bych mohla zaútočit na český rekord. Tím, že jsem se naučila to jezdit, už mě to ani tolik nebolí a docela mě to baví,“ usmívá se Seemanová.

„Tohle je čas, se kterým jsem spokojená, a zároveň si uvědomuju, že ten čas, za který mám český rekord, ve světě úplně moc neznamená. Nicméně pro mě je to takové ‚wow‘, že držím české rekordy na padesát až čtyři sta metrů,“ dodává česká plavkyně.

Mistrovství světa čeká Seemanovou za necelý měsíc, poplave tam sto, dvě stě a právě čtyři sta metrů volným způsobem. Stejně jako na republikovém šampionátu vynechá Seemanová i v Koreji nejkratší, padesátimetrovou trať.

„V devatenácti letech by se neměla soustředit na padesátku, přestože je to mistryně Evropy juniorů. Tam jsme totiž neměli tak dobré podmínky, abychom přiživovali dlouhé tratě. Pořád jsem jí cpala čtyřstovku a ona se bránila. Teď už se nebrání, začala ji bavit a má ji ráda. Dostaly jsme lepší podmínky a v tu chvíli přišel prostor na zlepšení čtyřstovky. A okamžitě skočila i dvoustovka,“ naznačuje Petra Škábová, že orientace na další tratě je spojená i s přesunem tréninku na pražský Strahov.