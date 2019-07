Čeští plavci skončí v Kwangdžu bez finále. Závadová byla na 400 m polohově jednadvacátá

Závadová zaostala od finále přesně deset sekund. Přitom na předminulém šampionátu v Kazani skončila na pátém místě. Od té doby ale na výraznější výsledky čeká.

„Asi před měsícem jsem začala spolupracovat s psycholožkou. Já na ten závod totiž jdu se strachem. Je to už pár let, kdy se mi podařilo zaplavat dobře. Když tam jde člověk s tím, že se bojí bolesti a toho, že zase neuspěje, tak je to hrozně svazující. Peru se s tím skoro na každých závodech a musím se toho zbavit,“ líčila pro Radiožurnál dojmy Závadová.

Světový šampionát v jihokorejském Kwandžu skončí odpoledním programem, ve kterém bude Američan Caeleb Dressel bojovat o rekordní osmou medaili z jednoho mistrovství světa.