Kontroverzní plavec Yang se hájí kvůli dopingu. ‚Není to pro mě pravý sportovec,‘ říká Seemanová

Sportovní fanoušci mohou po 20 letech veřejně sledovat, jak vypadá obhajoba před Mezinárodní sportovní arbitráží. Americká antidopingová agentura WADA se k ní odvolala poté, co čínský plavec Sun Yang nedostal žádný trest za to, že minulé září nechal kladivem rozbít své právě odebrané krevní vzorky. Lausanne 11:08 15. listopadu 2019

V plaveckém světě je to dlouhodobě hodně ožehavé téma. Sun Yang je výstřední – jako jediný v historii dokázal vyhrát na olympijských hrách na sprinterské i vytrvalostní trati. Ale také už dříve dopoval a kvůli poslední kauze s ním odmítali jeho soupeři na letním mistrovství světa stát na stupních vítězů.

„Víc mě mrzí, že jsem neporazil Číňana Suna Yanga, protože to je plavec, který by na tomhle mistrovství vůbec neměl být,“ je patrné ze slov Jana Micky, co si o něm myslí. A podporu nenajde Sun Yang ani u kraulařky Barbory Seemanové.

„Já ho úplně nesnáším, nemůžu se na něj ani koukat. Přijde mi odporné, co ve sportu předvádí. Myslím, že to je přesně příklad toho, jak sport nemá vypadat. Chtěla bych, aby ho potrestali,“ říká Seemanová.

Čínský plavec měl rozbít před rozhodčími své vzorky kladivem, přesto závodí dál. ,Štve mě to,‘ říká Micka Číst článek

Číňan tvrdí, že mimosoutěžní kontrola 4. září 2018 neprobíhala podle předpisů. Disciplinární komise Mezinárodní plavecké federace mu dala za pravdu, ale WADA se odvolala. Sun Yang ale své verzi věří natolik, že vzhledem k rozsahu případu se chce očistit přímo před kamerami a požádal o první veřejné slyšení od roku 1999.

Ale plavci mají podle kusých informací, jak tehdejší kontrola vypadala, už jasno. „Když má někdo nějaký problém nebo máslo na hlavě, tak má být slušný a pokorný. To z jeho strany není cítit,“ říká například trenérka Petra Škábová.

„Tohle není člověk, kterého obdivuju nebo kterému vzdávám hold za jeho úspěchy. Nemůžu říct, že mu to nepřeju, přeju to všem, kteří poctivě trénují, ale není to pro mě pravý sportovec,“ dodává o Číňanovi a jeho způsobech Seemanová.

WADA navrhuje Sun Yangovi až osmiletý distanc. Panel vedený někdejším italským ministrem zahraničí Francem Frattinim by měl svůj verdikt oznámit v následujících týdnech.