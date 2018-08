Plavání, golf, triatlon, cyklistika, veslování a gymnastika. Začíná první společné mistrovství Evropy

Poprvé v historii se mistrovství Evropy v různých sportech bude konat na jednom místě a svým způsobem tak bude připomínat olympijské hry. Sportovci budou ve skotském Glasgow bojovat o medaile hned v šesti odvětvích, například plavání nebo cyklistice. Glasgow 15:20 1. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mistrovství Evropy více sportů 2018 v Glasgow a Berlíně | Foto: European Championships 2018

V mnoha ohledech to má olympijské hry připomínat, ať už organizací, doprovodnými akcemi, nebo svým programem.

„Já doufám, že mi to vyjde, že se podívám, anebo se alespoň porozhlídnu po těch sportovištích. Plavu ale celý týden, mám tam jen dva tři dny volné, takže mi to asi bohužel nevyjde. Myslím si ale, že je to super nápad," říká plavkyně Barbora Závadová s tím, že to celé může být zajímavé hlavně pro diváky.

Stejně tak se na šampionát těší i cyklista Zdeněk Štybar.

„Olympiáda to nebude. Na té se mi ale strašně líbila ta atmosféra, že jsme se tam seznámili i s ostatními závodníky z jiných sportů," řekl Radiožurnálu Štybar.

Jenže sportoviště jsou od sebe hodně vzdálená, samotní závodníci zpravidla přiletí jen na své boje o medaile.

A také těžko hádat, jak k tomu přistoupí diváci. Jediným vodítkem je, že středeční slavnostní zahájení na náměstí v Centru Glasgow je podle oficiálních stránek vyprodané.