Lepší atmosféru jsem nezažila, pochvaluje si Kubová start Mezinárodní plavecké ligy

Bylo to hodně jiné, než jste zvyklá z jiných závodů? V televizi to působilo, že se to dělá hlavně jako televizní show.

Myslím, že je to udělané pro diváky a pro televizi, aby bylo plavání konkurenčně zajímavé a nebylo to jen o tom, že někdo skočí s bílou čepičkou do vody, dohmátne a řeknete si, že to je vlastně Simona.

Celkově jsem z toho byla nadšená. Všichni strašně fandí, to mě překvapilo. Tím, že jsme v Neapoli bojovali do posledního závodu, to bylo neuvěřitelné. Doplavala jsem 100 metrů znak a nešla se vyplavat, ale šla jsem do boxu, kde jsme měli tým, a fandili jsme. Ještě když to bylo s Italy, kteří byli domácí. Nezažila jsem lepší atmosféru.

Jak vám seděla ta extrovertnost? Spousta týmů se snažila navzájem hodně povzbuzovat.

Sedělo mi to. Přijela jsem úplně nadšená. Doma jsem si říkala, že bych zase na chvíli odjela, protože tam byla neuvěřitelná pozitivní nálada. Musím říct, že jsem v září přemýšlela, že bych snad skončila, protože mě to hrozně štvalo, a tohle přišlo jako takový zásah a zase mě to nakoplo. Budu se snažit ve Washingtonu o to nejlepší, abychom se dostali do finále ve Vegas.

Jak jsem se díval na body, s postupem to máte složité...

No, složité... Teď nám nahrává to, že ve skupině B jsou dva evropské týmy, které jsou hodně silné, takže teoreticky by ty dva americké týmy mohly skončit třetí a čtvrtý, což by bylo stejně jako my, a rozhodlo by se příští měsíc.

Má tenhle způsob plavání budoucnost?

Myslím, že jo. Pán, co to vymyslel, tomu hrozně věří. Věří, že za pět let nebude osm týmů, ale třeba dvacet. Bude tam Euroasie, Austrálie, všichni budou na svém kontinentu a maximálně jednou vycestují na jiný. Věří, že to bude jako třeba NBA nebo NFL, že sezona poběží od září do března, bude to každý týden v televizi, všichni budou vědět, že plavání existuje.

Dá se to zkombinovat s dostatečným tréninkem?

U mě to bylo těžké, protože jsem přiletěla do Ameriky hned po soustředění. Do toho byly nějaké zdravotní problémy... Ale hned po závodech v neděli jsme přelétávali do Itálie a celý týden trénovali. Až teď v pondělí jsem měla po měsíci volno. S tréninkem se to dá určitě skloubit. Vezměte si třeba Katinku Hosszúovou. Ona takhle žije už šest let - každý týden jezdí na nějaké závody a je pořád nejlepší. I Sarah Sjöströmová. Je to jiný styl života, nejsme na to zvyklí, ale určitě se to dá zvládnout.

Opravdu to má podporu napříč všemi plavci? Přišel projekt, který stojí částečně na nevoli vůči Mezinárodní plavecké federaci FINA a částečně na tom, že je zajímavý komerčně, ve správnou dobu?

Mezi plavci určitě. Co jsem slyšela, tak někdo chtěl třeba končit po olympiádě a díky ISL se rozhodl, že ne. A já si nemyslím, že je to vyloženě o tom, že se šprajcli vůči FINA. Myslím, že kdyby s tím přišla FINA, určitě ji podpoří. Myslím, že pokud FINA nebude úplně hloupá, tak to podpoří. Není to kvůli tomu, aby si tady někdo dělal ego, že vymyslel ISL, ale že má rád plavání, chce ho propagovat, aby ho neznali jen plavci.

Může to být úspěšné i v dlouhém bazénu? Protože to je trochu „nudnější“.

Myslím, že to budou střídat, ale nevím. Mají nějakou vizi, chtějí plavání propagovat i na a po olympiádě, protože tam je dost vidět. Proto má teď po Tokiu začít ISL hned v září, aby se plavání pořád omílalo v televizi. A jestli bude mezi krátkým a dlouhým bazénem rozdíl... Je tam taková atmosféra, takové efekty, co na mistrovství světa nebo Evropy není. Takže myslím, že to bude zajímavější, akorát my to ještě úplně neznáme. Myslím, že ta atmosféra bude i v dlouhém bazénu.