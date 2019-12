Z elitního plavce zahradníkem. Kokainová kauza změnila Šeflovi život, teď chce bojovat o olympiádu

Spíš než díky jeho výkonům ho může veřejnost znát kvůli dva roky staré kauze. Plavec Jan Šefl je sice českým rekordmanem, ale taky má za sebou pozitivní dopingový test na kokain. Dostal trest do konce letošního května a teď je na svém prvním evropském šampionátu po návratu. Glasgow 18:10 7. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavec Jan Šefl. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Doteď si pamatuju, kde jsem byl a co jsem dělal, v ten den a v tu hodinu, kdy jsem se dozvěděl, že mám pozitivní dopingový nález. Připravoval jsem klubový ples Slavie Plzeň, bylo to 9. listopadu 2017. Píplo mi to na počítači, vyjel mi tam e-mail od pana Chlumského,“ vzpomíná Jan Šefl.

Tehdejší šéf antidopingového výboru Jan Chlumský v něm psal, že má Jan Šefl pozitivní dopingový test na kokain. Plavec v tu chvíli začal pátrat, jak se mu látka do těla dostala. Zvedl telefon a zavolal svému nejlepšímu kamarádovi, aby mu řekl, co se stalo.

„Tonda poslouchal, bylo ticho a po chvilce řekl: ‚Myslím, že bych ti něco měl říct. Asi v tom mám trochu prsty já,‘“ říká Šefl.

Onen kamarád mu na soukromé oslavě nasypal do pití kokain. Přiznal se k tomu, ale Šefl i přesto dostal desetiměsíční zákaz startů a automaticky ho vyloučili z reprezentace.

„Nejdřív jsem to vyřešil tak, že musím odjet. Byl jsem v Austrálii. Jediné, co jsem věděl, bylo to, že s tím sportem nechci skončit. Nějak jsem poplavával, v Austrálii jsem se živil rukama, dělal jsem zahradníka. Říkal jsem tomu, že jsem Forrest Gump. Ráno jsem si chodil zaplavat a pak jsem dostal traktůrek a jezdil jsem a sekal trávu,“ říká Šefl.

Z Austrálie se vrátil s dobrou plaveckou formou a díky výjimce Českého svazu plaveckých sportů ještě v červnu zkoušel překonat limit na mistrovství světa, který mu těsně unikl. Šeflův cíl je ale dostat se pod vedením trenéra Jana Kreníka příští rok na olympijské hry.

„Šance tam je. Makáme, dřeme. Pokud by nám to společně nešlo, tak se na to prostě vyprdneme. Už do Pekingu 2008 jsem to splnil asi o pět dní později, než bylo nominační období. Tenkrát jsem si říkal, že to nevadí, že těch možností ještě bude. Londýn mi pak těsně unikl, Rio taky o relativně malinko,“ říká Šefl, který tu v těchto dnech závodí na mistrovství Evropy v krátkém bazénu.