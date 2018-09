Strávil 16 hodin ve studené vodě bez neoprenu. Český otužilec přeplaval Severní kanál

Pro dálkové plavce je mořská série Ocean seven jako pro horolezce Koruna světa. Rozdíl je jen v tom, že se pokouší zdolat místo vrcholů hor sedmi kontinentů vybrané mořské kanály a úžiny. Amatérský dálkový plavec a otužilec Jaroslav Chytil s překonáváním zrovna výzvy začal úspěšně. Na úvod si dokonce vybral tu vůbec nejtěžší - Severní kanál mezi Severním Irskem a Skotskem. Praha 8:00 5. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Chytil | Zdroj: Archiv Jaroslava Chytila

„Severní kanál je nejhorší kvůli studené vodě, protože většina plavců tam končí na podchlazení,“ vypráví Radiožurnálu dálkový plavec a otužilec Jaroslav Chytil.

Nejhorší byly medúzy, vypráví otužilec Jaroslav Chytil

Teplota vody se v Severním kanálu pohybuje 13 stupňů Celsia, ale to otužilého Čecha zastavit nemohlo. Dokonce si nevzal ani neopren, což mu vadilo ještě nejméně.

„Člověk přirozeně potlačuje nepříjemné vzpomínky, takže teď už je to příjemné, že jsem to dal a jsem 58. člověk na světě. Ale byly tam hodně nepříjemné momenty,“ přiznává.

Dva roky si Jaroslav Chytil musel počkat, až na něj přijde na čekací listině řada. Na splnění svého snu si půjčil peníze. Doufal, že v to období bude dobré počasí a jemu se Severní kanál povede zdolat. Také ale tvrdě trénoval, aby nemusel vylézt z vody kvůli vyčerpání.

„Plaval jsem to 16 hodin a 4 minuty. Vzdušnou čarou je to nějakých 34,5 kilometru, ale člověk tam kvůli mořským proudům daleko víc,“ vysvětluje Jaroslav Chytil. V jeho případě šlo o 42 kilometrů.

Po deseti hodinách v moři přestál výraznou změnu počasí, která způsobila skoro metrové vlny, ale udělalo se mu z toho špatně od žaludku, takže musel přestat jíst a už jen doplňoval tekutiny.

Žraloci v daných vodách nejsou, Jaroslav Chytil tak narazil na jiné predátory. „Byli tam třeba lachtani, je to zvíře asi tak mé velikosti. Naštěstí na lidi většinou neútočí. Prý se přiblížili asi na 100 metrů k lodi a pozorovali mě,“ vypráví o setkání se šelmami.

Lachtani ale nebyli to nejhorší. „Další problém jsou medúzy. Je tam asi pět druhů, ale ty jedny jsou hrozné, to se jinak říct nedá," popisuje otužilec.

Při vzpomínce se směje, ale když ho některé ze stovek talířovek požahaly, veselé to nebylo. „Anglicky je to Lion's mane – lví hříva. Pro tyhle červené potvory je to příhodnější název. Bylo to nejhorší, co jsem na kanále potkal,“ přiznává.

Jaroslav Chytil přeplaváním Severního kanálu navázal na první Češku Abhejali Bernardovou. Rád by ale ještě přeplaval kanál tam a zpátky, což zatím nikdo na světě nedokázal.