Všestranná plavkyně, která nerada slyší o svých úspěších. ‚Plavu, co chci,‘ říká Maďarka Hosszúová

Naposledy prohrála v roce 2012. Maďarka Katinka Hosszúová je mezi ženami vládkyní tratě na 200 metrů polohově, na které od té doby zvítězila ve všech 66 závodech. Ten poslední v sobotu večer na evropském šampionátu v krátkém bazénu v Glasgow.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak Katinka Hosszúová hodnotila svůj závod v příspěvku Martina Charváta

Od bazénu šla s výrazem, jako kdyby se nic velkého nestalo. Po zisku zlaté medaile vypadala trochu naštvaně. „Je to bláznivé, protože jsem pokazila spoustu obrátek a všeho, na co jsem se chtěla soustředit. Takže teď jdu domů s tím, že mě ten závod moc nepotěšil a vlastně jsem na sebe i docela naštvaná. Ale je fajn, že jsem vyhrála," popsala pro Radiožurnál svůj výkon Hosszúová.

„Vždycky se zajímám nejdřív o to, jak jsem závodila, jaký z toho mám pocit a jaký z toho byl čas. A až pak se kouknu na pořadí,“ uvedla třicetiletá Maďarka, trojnásobná olympijská vítězka z minulé olympiády v Riu.

Hosszúová je mezi soupeřkami považována za téměř nepřemožitelnou, jak sděluje i česká reprezentantka Kristýna Horská. „Ráda bych věděla, jak na to. Katinka nepřijela v úplně dobré formě, takže tady v Glasgow jí někdo porazit mohl. Ale jinak nevím, v čem je její kouzlo, že se jí tak daří,“ říká Horská, která byla ve stejném závodě osmá.

Přitom Maďarka si mohla vybrat téměř jakékoli tratě a způsoby a měla by v nich medaili. V Glasgow se rozhodla, že vynechá všechny znaky.

Pozitivní test na kokain mu změnil život, teď chce plavec Šefl bojovat o místo na olympiádě Číst článek

„Plavu, co chci. Děti se mě vždycky ptají, jaký způsob mám nejradši. A já jim na to říkám, že jsem plavec, který má rád změny. Znak jsem plavala šest let na každém závodě, teď mě třeba více zajímá motýlek. Snažím se v tom udržet různorodost,“ líčí s úsměvem plavecká hvězda, která ale nerada slyší o olympiádě.

Na otázku ohledně ambicí na hrách v Tokiu reaguje Hosszúová spěšným odchodem a strohou odpovědí „medaile“. Tedy přesně tím, co českému plavání dlouhodobě chybí.