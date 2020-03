Plavcům uplavalo mistrovství Evropy. Ti čeští nemohou kvůli pandemii ani trénovat v bazénu

Mistrovství Evropy v plaveckých sportech je další sportovní akcí, která musela být odložena kvůli pandemii koronaviru. Šampionát se měl konat od 11. do 24. května v Budapešti. Mohl by se uskutečnit ve druhé polovině srpna, ale o tomto náhradním termínu se ještě bude jednat na přelomu května a června. V tiskové zprávě o tom informovala evropská federace LEN. Budapešť 13:38 20. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaný plavec Jan Micka | Foto: Marcos Brindicci | Zdroj: Reuters

Odklad vzhledem k současné krizi navrhli maďarští pořadatelé. Bazény jsou stejně jako ostatní sportoviště v řadě zemí včetně Česka uzavřeny, lidé nesmějí cestovat přes hranice. Vedení LEN organizátorům vyhovělo.

Pokud se situace zlepší, mohlo by se ME uskutečnit od 17. do 30. srpna. „Ale nyní je obtížné, ne-li nemožné plánovat konkrétní termín, takže jsme se s maďarskými organizátory dohodli na dalším vyhodnocení situace koncem května nebo začátkem června, abychom zjistili, jestli tato data můžeme potvrdit jako oficiální,“ uvedl prezident LEN Paolo Barelli v tiskové zprávě.

Nejde trénovat

Vedle ní mají olympijský limit splněný Barbora Seemanová a Jan Micka. Znakařka Simona Kubová upozornila, že příprava v bazénu je pro plavce nenahraditelná.

„My hlavně potřebujeme takzvaný cit pro vodu, který se dá získat jen v té vodě, a prostě plavat. Ta příprava na suchu nám jenom umožní tolik neztratit fyzičku, potřebujeme plavat. Je to pro nás dost čára přes rozpočet,“ konstatovala Kubová.

Když ne letos, tak za rok

V Maďarsku je plavání velmi populární a všechny evropské šampionáty od toho premiérového v roce 1926 se těšily velkému zájmu fanoušků.

„Teď nečekáme nic jiného, takže jsme trpěliví a počkáme na správný čas pro uspořádání šampionátu. Všichni si přejeme plné ochozy v Duna Areně. Úžasná atmosféra, kterou fanoušci vytvářejí, je typická pro plavecké soutěže v Maďarsku. Sportovci si zaslouží ji znovu zažít,“ řekla maďarská ministryně sportu Tünde Szabóová, někdejší olympijská medailista v plavání. Pokud by se nepodařilo mistrovství Evropy uspořádat letos, mohl by se hledat nový termín v roce 2021.

Vedle ME v plaveckých sportech federace odložila také kontinentální šampionát kategorie veteránů a volební kongres LEN. I tyto akce měla v květnu hostit Budapešť.

Plavec Jan Micka nic nepodceňuje a proti nákaze se chrání rouškou: