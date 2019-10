Technická závada uzavřela bazén na Strahově. ‚Plavala jsem s veřejností,‘ říká k tréninku Seemanová

Minulý víkend vyhrála plavkyně Barbora Seemanová dva závody Světového poháru v Berlíně a od pátka do neděle závodí v Plzni. Předtím ji ale mohli lidé potkat i v různých bazénech po Praze. A je docela dobře možné, že s nimi plavala i v jedné dráze. Plzeň 17:25 18. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Seemanová | Foto: Beáta Mašková

Jako plavkyně Vysokoškolského sportovního centra Barbora Seemanová běžně trénuje na pražském Strahově. Jenže po návratu ze soustředění ze Španělska ji čekalo překvapení.

Barbora Seemanová plavala s veřejností

„Týden jsme krásně odpočívali, protože nám zavřeli bazén, byla za tím technická závada. Plavali jsme tak jeden den v Podolí, tři na Šutce a pak chodili plavat sami individuálně. Nemáme totiž pronájem, takže, když jsme přijeli v pátek ze soustředění, tak v sobotu a v pondělí šli někam sami. Měli napsaný trénink, který obnášel, že jsem tam nemusela být a prostě to odplavali,“ vysvětluje trenérka Petra Škábová situaci, kdy reprezentanti neměli pronajatou žádnou dráhu, a žádná nebyla volná, takže šli do těch pro veřejnost.

„Ještě jsem šla trénovat sama, protože jednou Péťa nemohla, tak jsme šli každý sám. Plavala jsem tak normálně s veřejností. Oni se ale většinou pak odklidí, jak cákáme. Člověk tak má dráhu pro sebe, udělá si ji. Samozřejmě nechtěně, ale když jim vadí, že cákám. A to já si myslím, že tolik necákám,“ usmívá se Barbora Seemanová.

Ta při Plzeňských sprintech plave i své doplňkové způsoby jako je motýlek a případně polohové závody. Do evropského šampionátu v Glasgow zbývá sedm týdnů, takže má dost času na přípravu a také na její zpestření.

„Mě by asi nebavilo plavat stále jen kraula nebo určitě by mě to nebavilo. A myslím si, že když mi teď tady v podstatě o nic nejde, tak je fajn si zaplavat i ostatní disciplíny. Nechci být kraulerka, která v životě už nepoplave delfína a polohovku,“ říká devatenáctiletá Seemanová.

Plzeňské sprinty jsou hlavní nominační závod na zimní šampionát, ale Seemanová, stejně jako Simona Kubová a Jan Micka, má účast jistou, protože všichni tři už zaplavali limit na olympijské hry v Tokiu v příštím roce.