„Hodně dlouho už jsem neplavala takhle rychle. Samozřejmě by to bylo hezčí těsně pod 2:11.“ Zatímco Simona Kubová mluvila po závodě v mixzóně, kousek pod stropem haly už zpracovává právě získaná data Marek Polach.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kubové a dalším plavcům pomáhají videoanalytici. ‚Než se vyplave, může to mít na papíře,‘ říkají

„Máme místo úplně nahoře na tom nejvyšším bodě. Máme tedy krásný rozhled na obě strany,“ říká videoanalytik, který se tu s Janem Kreníkem stará o to, aby měli plavci přehled o všech chybách, které dělají.

„To je přesně ta věc, která je smyslem těch analýz. Abychom řekli: Tahle to dělá takhle, tahle zase takhle. Konkrétně se Simonou jsme tohle dělali u dohmatu. V dnešní době už to dokážeme vytáhnout velice rychle. Než se vyplave, a budeme vědět dopředu, co chce, tak to může mít na papíře hotové,“ popisuje Kreník.



Bylo to hrozně uhrabané, hodnotila neúspěch na kraulařské stovce plavkyně Seemanová Číst článek

„Po dvoustovce za ním přijdu, zeptám se, kde mám největší ztráty a jak na tom zapracovat. Chci se srovnávat s Kylie Masse a s těmi nejlepšími. Myslím si, že tam patřím. Jsem deset let v top 10 na mistrovství světa,“ říká Simona Kubová s odkazem na to, že videoanalýzu používají všechny plavecké velmoci a pokud se chce měřit s těmi nejlepšími, potřebuje hledat chyby i takto.

Ostatně i při pohledu na zatím nejúžasnější výkon tady v Koreji, a sice světový rekord Maďara Kristofa Miláka na 200 metrů motýlek, Jan Kreník prohlásil: „Zatím jsem nepotkal plavce, který by nedělal žádnou technickou chybu.“ Čeští videoanalytici tu zpracovávají i data pro slovenský a rakouský národní tým.