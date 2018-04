Dopingová kontrola přišla pár hodin před maturitou. Osobní aktivity neznáme, vysvětluje výbor

Nejlepší česká motýlkářka Lucie Svěcená má stejně jako ostatní studenti v jejím věku za sebou slohovou část maturity z češtiny. Na rozdíl od nich ji ale navíc večer předtím vystresovala namátková dopingová kontrola, kterou česká olympionička jako profesionální sportovec musí podstoupit. Praha 15:48 26. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít plavkyně Lucie Svěcená | Foto: Český olympijský výbor

„Přijeli v osm hodin večer a odjížděli v půl jedenácté,“ směje se pro Radiožurnál plavkyně Lucie Svěcená, ale tehdy jí to tak vtipné nepřišlo. Pár hodin před maturitní slohovou prací musela podstoupit dopingovou kontrolu.

„Netrvá to až tak dlouho, to jen mně, než budu potřebovat. Nezvládám, když přede mnou někdo stojí. Musím paní říct, ať jde trošku dál,“ vypráví o komplikacích při odevzdávání vzorku. Vůbec poprvé se jí stalo, že jí před domem zastavilo auto a u branky zazvonila komisařka.

„Ukazovala mi potvrzení se třemi daty, vybrala si ten uprostřed, třetí byl maturitní. Řekla jsem jí, že když mi to udělá před ústní zkouškou, tak to asi nezvládnu. Aspoň jsem se odreagovala, ale takhle navečer to bylo na nic,“ dodává nadějná plavkyně.

Profesionální sportovci musí přes internet hlásit do systému Adams alespoň jednu hodinu denně, kde budou, aby mohla namátková kontrola přijít. Antidopingový výbor napříč všemi českými sportovci provede odhadem 350 kontrol ročně, ale kromě hodiny a místa pobytu toho více ze systému nevidí.

Chlumský: Ze svatby sportovce netaháme

„Je to náhoda, protože o mimosoutěžních kontrolách rozhodujeme bez znalosti jejích učebních plánů a jiných osobních aktivit,“ vysvětluje za Antidopingový výbor Jan Chlumský, že rozhodně nebylo cílem ji překvapit před maturitou a že Svěcená má zkrátka nastavenou návštěvní hodinu v osm večer.

Ona sama to odůvodňuje tím, že pouze tam je jistota, že bude doma, protože jinak trénuje i studuje v nedalekém Žatci.

Takové nešťastné náhody se komisařům moc nestávají, Chlumský si vybavuje třeba případ, kdy šel se sportovcem pro dítě do školky, protože jakmile už ho potká, nesmí ho spustit z očí.

Větší extrémy se zatím nestaly. „Že bychom přišli zrovna na svatbu nebo někoho vytrhávali z pohřbu, to rozhodně ne,“ říká Jan Chlumský.