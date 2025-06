Tři rekordy za pět dní. Kanaďanka McIntoshová chce zaútočit na další ‚nepřekonatelný‘ čas historie plavání

Světový rekord je pokaždé výborným výkonem. O to neuvěřitelnější je, že kanadská plavkyně Summer McIntoshová dokázala překonat tři světové rekordy za pět dní. Zvládla to na kanadském nominačním šampionátu, kde překonala maxima na 200 a 400 metrů polohově a 400 metrů kraul. A to všechno stále jako teenager. Victoria (Kanada) 15:41 13. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Summer McIntoshová | Foto: Jonathan Nackstrand | Zdroj: Profimedia

Když byla pandemie koronaviru, musela se v roce 2020 přesunout z malého domovského klubu v Torontu do národního plaveckého centra již ve třinácti letech. A v něm se McIntoshová tvrdým tréninkem posunula na úroveň, kterou poslední roky už jen trochu zdokonaluje. Aktuální tři světové rekordy za méně než týden se ale nečekaly.

„Když jsou závody, vůbec na to nemyslím. Když se něco povede, oslavím to, užiju si to a zase se soustředím na další práci. Tyhle výsledky jsou pro mě důkazem, že trénuju poctivě a správně a také, že kroky, které dělám, jsou dobré. To mě motivuje dělat další kroky,“ říkala po závodech Summer McIntoshová.

„Je viditelná trenérská změna. Víme, že navázala spolupráci s trenérem Bobem Bowmanem a kam až to může růst si netroufnu predikovat. Krásně se na její výkony dívá a je radost se dívat na takové zlepšení,“ dodává český trenér Jan Kreník.

Bob Bowman, kterého zmiňuje, je bývalý kouč Michaela Phelpse, který v současnosti připravuje Francouze Leona Marchanda. Není náhodou, že Marchand plave stejné tratě, na kterých teď McIntoshová překonala světové rekordy.

Kanaďanka ale využívá zkušeností více trenérů a po svých výkonech vyzdvihla méně známého Freda Vergneouxe, kvůli kterému se přesunula v poslední době do Francie.

„Fredovi hodně dlužím, v poslední době mě posunul na další úroveň v tomhle sportu a stále mi ukazuje mé rezervy. A teď jsem díky tomu dokázala plavat mnohem rychleji, než jsem si kdy dokázala představit. Je to někdo, komu můžu věřit a s kým je radost pracovat,“ chválí trenéra McIntoshová.

Loni měla tři zlaté na olympijských hrách, teď kromě rekordů předvedla třetí nejlepší osmistovku v historii, přestože ji moc neplave. A především, zaplavala na motýlkářské dvoustovce druhý čas historie – ten vůbec nejlepší je širokou veřejností považovaný za téměř „nepřekonatelný“. Teď se očekává, že McIntoshová na něj v létě na mistrovství světa zaútočí.